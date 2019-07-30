Путин направил в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Москва, 30 июля. Президент РФ Владимир Путин направил на ратификацию в Госдуму конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ уже опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Напомним, что конвенция, определяющая статус Каспийского моря, была сформулирована по итогам саммита «Каспийской пятерки», который состоялся 12 августа 2018 года.

Согласно конвенции, Каспийское море является внутренним водоемом, который контролируется исключительно прибрежными странами — Россией, Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном. Акватория водоема разделяется на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные воды и общее водное пространство.

Дно и недра делятся на основании договоренности. При этом государства региона обязаны поддерживать безопасность, а при реализации морских проектов — учитывать экологическую составляющую.

Кроме того, конвенция определяет правила судоходства, рыбного промысла, научных исследований и прокладки трубопровода, а также запрещает размещение в Каспийском море иностранных кораблей и военных баз.