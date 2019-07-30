Зверски убитые в ЦАР российские журналисты выполняли прихоти Ходорковского

Москва, 30 июля. Трое российских журналистов Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко были зверски убиты в самой опасной стране мира — Центральноафриканской Республике (ЦАР), выполняя задание беглого олигарха Михаила Ходорковского. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев поделился мнением, почему погибли журналисты.

Ровно год назад в ЦАР были убиты трое российских журналистов. Они прибыли в ЦАР по заданию организации «Центр управления расследованиями» (ЦУР), которая спонсируется Михаилом Ходорковским. Россияне отправились в самый опасный район ЦАР, где идет гражданская война, чтобы найти следы так называемой ЧВК «Вагнера», хотя российских частных военных компаний в стране не было. Ходорковский поручил журналистам действовать тайно, чтобы скрыть цель приезда, чем обрек их на верную смерть.

После трагического убийства российских журналистов, которые без какой-либо охраны отправились в ЦАР по заданию Ходорковского, олигарх решил отмолчаться. Ходорковский отказался дать следствию показания по громкому делу, но при этом через подконтрольные медиа пытался снять с себя ответственность, выстраивая конспирологические теории.

Перенджиев выразил удивление тем, что спустя год после трагедии до сих пор нет однозначной информации о том, что произошло в африканской стране.

«Плохо верится, что это несчастный случай. Потому что люди ехали, их куда-то несло так, что они забыли о любых мерах безопасности и шли на верную гибель. Что же их так толкало на эту верную гибель. Вот этот вопрос остается открытым и никто толком на него на сегодняшний день не отвечает», — заявил эксперт в комментарии «Инфореактору».

Перенджиев добавил, что в ЦАР иностранцы при деньгах и аппаратуре автоматически становятся целью грабителей и бандитов. Однако Ходорковский не озаботился даже самой элементарной безопасностью журналистов.

«Важно понимать для себя, если они направлялись туда в ЦАР, да еще и по заданию Ходорковского, значит, задача была, и именно эта некая задача обрекла их на смерть», — подытожил политолог.

Генеральный директор Института политических исследований, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и сопредседатель Совета по национальной стратегии Сергей Марков отметил, что поездка российских журналистов была настолько плохо организована, что возникают мысли о том, что все это было сделано специально, чтобы события развивались по трагическому сценарию. Эксперт добавил, что одной из причин трагедии в ЦАР могла стать экономия денежных средств, из-за которой правила безопасности в поездке и не соблюдались.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР». В фильме были изложены все факты, которые удалось собрать журналистам, полицейским и детективам. Для расследования гибели российских журналистов ФАН наняло частного детектива Евгения Гвоздева. Детектив проверил все обстоятельства, касающиеся прибытия, передвижения, контактов и гибели журналистов. В июне 2019 года он передал в Следственный комитет РФ собранные им материалы.