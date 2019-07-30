Недовольных выборами кандидатов в депутаты Рады закидали яйцами

Москва, 30 июля. Кандидатов в депутаты Верховной рады Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции о возможных нарушениях на выборах по 50-му округу.

Кандидаты в депутаты на пресс-конференции поделились своим мнением о прошедших в стране парламентских выборах. В тот момент, когда Аксенов и Кошуков передали слово общественному наблюдателю Борису Овчарову, за дверью конференц-зала послышались крики.

Выломав дверь, в помещение ворвались молодые люди, на которых были надеты футболки с надписью «Традиция Порядок». Нарушители порядка закидали главных героев встречи яйцами, передают украинские СМИ.

«Позор!» — выкрикивали нападавшие.

Напомним, внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. Абсолютным лидером по итогам голосования украинцев стала партия действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» — она получила 43,16% голосов. Второе место получила партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с результатом 13,05%. Тройку лидеров замыкала партия бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко «Батькивщина» с 8,18%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы Центральной избирательной комиссией Украины до 5 августа включительно.

Аксенов и Кошуков считают, что нарушения были допущены в 50-м округе. Там лидирует кандидат от партии «Оппозиционный блок» Руслан Требушкин. При подсчете 100% электронных протоколов за него проголосовали 30,29% избирателей. Самовыдвиженец Андрей Аксенов отстает от него всего на 206 голосов: его поддержали 29,97% украинцев.