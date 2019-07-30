Главные новости 30 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 30 июля.

Работающие пенсионеры в России с 1 августа начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа.

Небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке Пакистана, погибли как минимум 10 человек. Самолет с пассажирами разбился в Пакистане, есть погибшие.

Будущий депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что новым спикером Рады может стать глава партии Дмитрий Разумков. Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера Рады.

Политик из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива назвал возможные сроки уничтожения Украины. Возможные сроки уничтожения Украины назвали в Киеве.

Актриса Инна Чурикова находится в отделении острых эндотоксикозов в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики рассказали о тяжелом состоянии Чуриковой.

Олигарх Ходорковский использовал смерть Джемаля, Расторгуева и Радченко для дискредитации и обвинений РФ. Эксперт рассказал, зачем Ходорковский отправил на убой журналистов в ЦАР.

Легендарный советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине на 87-м году жизни. Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино. Машков назвал условие своего возвращения в кино.

Украинский политолог поделился впечатлениями от поездки в Москву и сравнил столицу России с Киевом. На Украине сравнили внешний вид Москвы и Киева.

На Украине возбуждено уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко за давление на судей, сообщает «Страна.ua». СМИ сообщили о возбуждении очередного дела против Порошенко.