Эксперт рассказал, как сделать Аджарию ахиллесовой пятой Грузии

России полезно поддерживать оппозиционные силы в Грузии, выступающие против русофобской политики Тбилиси и вступления страны в НАТО. При этом на любой антироссийский выпад стоит незамедлительно реагировать усилением санкций. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

В минувшее воскресение в грузинском Батуми прошли массовые митинги с пророссийскими лозунгами. На улицы вышло около 30 тысяч человек, выступающих за улучшение отношений с Москвой, а также против вхождения Грузии в Североатлантический альянс.

Инициатором митинга стала партия «Альянс патриотов Грузии» — третья по влиянию в парламенте после правящей «Грузинской мечты» и оппозиционного «Единого национального движения».

Конечно, аджарцы выступили против антироссийской политики Тбилиси не из-за того, что неожиданно воспылали любовью к братскому русскому народу. Введенный после провокации в грузинском парламенте против депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова запрет на прямые авиарейсы из России сильно ударил по туристическому бизнесу Грузии.

Убытки только грузинских авиаперевозчиков уже составляют более 25 млн долларов. А в целом Тбилиси из-за закрытия воздушного пространства может потерять 750 млн долларов, что для небольшой страны — внушительная сумма. Такие цифры привел глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

При этом именно Батуми больше всего пострадал от провокации в Тбилиси, ведь в столицу автономной республики Аджария едут главным образом туристы из России.

Между тем, Аджария несколько лет после распада СССР была фактически не подконтрольна Тбилиси и, по сути, строила свою государственность. В 2004 году в надежде на улучшение отношений с Грузией при президенте Михаиле Саакашвили Россия отказалась от поддержки сторонников независимости Аджарии.

«Это было геополитической ошибкой. Саакашвили пообещал, что в обмен на невмешательство в конфликт Тбилиси и Батуми он будет вести дружественную политику в отношении России. В итоге Аджария была полностью подчинена центральным грузинским властям, и нам пришлось выводить оттуда свою военную базу. И теперь НАТО де-факто уже присутствует в Грузии», — рассказал Михаил Александров.

И все же, по его словам, сейчас сделать Аджарию инструментом давления на антироссийские силы в Грузии трудно, но можно.

«Всех активных сторонников бывшего президента Аджарии Абашидзе, выступавшего за независимость автономии, там зачистили. Но сейчас включился коммерческий фактор», — отметил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО.

Туристы из России не едут, и жители Батуми теряют значительную часть своих доходов, пояснил собеседник ФАН. Кроме того, по его словам, резко сократились инвестиции — именно россияне покупали много квартир и другой недвижимости в Аджарии.

«Это связано с тем, что инвесторы опасаются дальнейших осложнений в отношениях между Россией и Грузией. А это, в свою очередь, может повлиять на сохранность их собственности. Поэтому даже многие из тех, кто сейчас имеет квартиры в Батуми, стремятся их продать», — рассказал эксперт.

В результате жители Аджарии чувствуют себя крайне неуверенно, не видят перспектив в стране, если она будет продолжать антироссийскую политику.

«Недовольных много. Но сами по себе они вряд ли способны на что-то влиять. Особенно учитывая, как сильно Запад контролирует теперь Тбилиси», — отметил собеседник ФАН.

По его словам, России стоит работать с теми политическими силами в Грузии, которые заинтересованы в дружественных отношениях с Россией.

«Но при этом на любой недружественный выпад грузинских властей должно немедленно следовать ужесточение санкций», — добавил эксперт.

По его мнению, не стоит торопиться с возобновлением полетов в Грузию.

«Сначала надо получить явный результат. То есть надо поддержать пророссийские силы в Аджарии и всей Грузии, а потом подождать, какой будет результат. Если будут сделаны какие-то шаги со стороны Тбилиси, снижающие конфронтацию, то можно подумать и об отмене санкций», — считает эксперт.

Поддерживать оппозицию, выступающую против НАТО, России выгодно, добавил Александров.

«Но не надо забывать, что эти силы, скорей всего, не обладают достаточным влиянием, чтобы изменить внешнюю политику Грузии. Надо брать пример с американцев в этом плане — они заставляют полностью прогнуться под себя, прежде чем от них поступают какие-то дивиденды «клиентам». А Россия нередко заранее проявляет мягкость в надежде на здравый смысл. Однако этим пользуются как слабостью и «кидают» нас», — считает эксперт.

Стремление Аджарии укрепить свою автономию или даже добиться независимости от Тбилиси может усилиться только в том случае, если в Грузии будет серьезно ухудшаться экономическая ситуация, уверен Михаил Александров.

«Поэтому Россия должна сочетать поддержку пророссийских сил с жесткими экономическими санкциями в случае антироссийских выпадов Тбилиси», — резюмировал собеседник ФАН.

20 июня во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии против депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова, который является президентом этой организации, была организована провокация. Под предлогом того, что он сел в кресло спикера парламента и обратился к собравшимся на русском языке, русофобски настроенные грузинские депутаты сорвали заседание ассамблеи.

Гаврилов, которого оттеснили с места спикера и облили водой, был вынужден покинуть парламент. Вскоре вся российская делегация, которой перед приездом на ассамблею давались официальные гарантии безопасности, покинула Грузию.

В Тбилиси прошли массовые антироссийские митинги. В целях минимизировать опасность для своих граждан Россия ввела запрет на прямые рейсы в Грузию.