Берлин отказался комментировать просмотр «Слуги народа» Ангелой Меркель

Заявляя о том, что Владимир Зеленский играл в комедийном сериале, Павел Климкин выступает против действующего лидера. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Реакции ФРГ

В пресс-службе правительства ФРГ отказались комментировать высказывание главы украинского МИД Павла Климкина о том, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы видела несколько эпизодов сериала «Слуга народа», в котором главную роль исполнял Владимир Зеленский.

В сериале Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. Согласно сюжету, его герой по воле случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами. Как ранее заявил Климкин, «даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела».

«Просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы не комментируем заявление украинского министра иностранных дел», — ответили в пресс-службе правительства ФРГ на запрос РИА Новости по данному вопросу.

Против Зеленского

Как отметил Евгений Валяев, Петр Порошенко еще остается в зоне риска возбуждения против него уголовного дела. Например, по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». У Владимира Зеленского уже нет острой нужды в срочном возбуждении уголовного дела против предыдущего президента, ведь предвыборная кампания закончилась, и рейтинг нынешнего президента и его партии находятся на высоком уровне. Подобное дело покажет, что Владимир Зеленский исполняет предвыборные обещания, но сразу настроит против него целый ряд околопорошенковских элит. Зеленскому сейчас нужен скорее нейтралитет с другими политическими силами и предыдущими элитами, которые бы не стали ему мешать проводить свою политику.

«Когда Павел Климкин в качестве министра иностранных дел указывает на то, что действующий президент снимался в каких-то комедийных картинах, будучи человеком от шоу-бизнеса, то такие действия направлены против его имиджа. Это особенно болезненно, когда это звучит в привязке к Ангеле Меркель — очень важному политику для нынешней Украины», — пояснил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, Павел Климкин действует в интересах Петра Порошенко, который пытается подать Зеленскому сигнал: если он не отстанет от него со своими уголовными преследованиями, то Порошенко будет активно работать против президента, мешая ему делать свою работу. Порошенко желал бы заключить с Зеленским пакт о ненападении, который бы защищал бывшего президента от уголовного преследования. Теперь ход за Зеленским.

Политолог отметил, что сама по себе роль в сериале и прошлое Зеленского как участника КВН и других комедийных проектов не наносит никакого урона по его авторитету. На западе существует множество примеров, когда люди из шоу-бизнеса занимали какие-то серьезные государственные должности. Тот же Дональд Трамп был частью мира шоу-бизнеса. Урон президентскому авторитету скорее наносит сама ситуация, когда еще действующий глава дипломатического ведомства страны не воспринимает нового президента всерьез.

«Учитывая тот факт, что Владимир Зеленский и его партия, в первую очередь, использовали в своей агитации накопившееся народное недовольство, то можно предположить, что высокий рейтинг президента начнет в скором времени снижаться. Иметь такой козырь, как возможное уголовное дело против Петра Порошенко, очень важно для Зеленского, ведь с помощью этого он в любой момент сможет подправить свой рейтинг», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, выпады в сторону Зеленского будут идти со стороны и других порошенковских людей. Луценко, Парубий и Омелян еще до парламентских выборов активно выступали против Зеленского, стремясь нанести его имиджу хоть какой-то урон. Эти выпады продолжатся до тех пор, пока Владимир Зеленский не предоставит Петру Порошенко неприкосновенность.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.