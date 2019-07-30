Бастрыкин провел совещание по запуску в эксплуатацию второго здания СК

Москва, 30 июля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во вторник провел совещание, посвященное запуску в эксплуатацию второго корпуса ведомственного здания, об этом сообщает пресс-служба СКР.

На заседании присутствовали руководители подразделений СКР, а также представители подрядных организаций. Участники заседания обсудили завершение строительства, вопросы оснащения здания необходимыми каналами связи, а также оснащение помещений. Бастрыкин выслушал доклад о подготовке документации по сдаче здания в эксплуатацию.

Новый 18-этажный корпус СКР построен возле главного здания комитета. Площадь здания составляет 60 тысяч квадратных метров. В пресс-службе СКР отметили, что в новом здании созданы условия не только для службы, но также и для проведения учебно-тренировочных занятий и зачетных стрельб.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин встретился с первым замглавы МВД Австрии Вильгельмом Сандриссером. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество на уровне следственных органов. В частности, был поднят вопрос об обмене научно-педагогическим опытом между академиями Следственного комитета РФ и Международной антикоррупционной академией Лаксенбурга.