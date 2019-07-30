Военкор прокомментировал гибель российских журналистов в ЦАР

Москва, 30 июля. Женевская конвенция прежде гарантировала безопасность журналистам, работающим в горячих точках, однако теперь статус репортера больше не спасает военных корреспондентов. Об этом во вторник заявил глава бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный, комментируя годовщину гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике.

«То, что мы видим в последнее время в Сирии, в Ливии, на Украине — международное право сугубо формально, и журналисты подвергаются тем же рискам, что и участники боевых действий», — пояснил он РИА Новости.

При этом Поддубный подчеркнул, что нельзя сравнивать горячие точки друг с другом на предмет, где опаснее. По его словам, опасно везде. В Донбассе журналисты подвергаются угрозе из-за украинской армии, которая не перестает обстреливать Донецк и Луганск из артиллерии. В Сирии угроза исходит от боевиков, которые устраивают теракты и наносят удары с квадрокоптеров. Однако зная специфику региона и источник угрозы, можно принять меры и частично себя обезопасить.



Напомним, что 30 июля 2018 года в ЦАР были убиты трое журналистов — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Все трое были направлены в Центральноафриканскую республику по заказу ЦУР, чтобы снять документальный фильм о присутствующих в стране российских военных инструкторов.

Примечательно, что присутствие инструкторов не было какой-то тайной. Министерство иностранных дел РФ открыто заявляло, что Москва на законных основаниях посылает в африканское государство военных специалистов еще в марте 2018 года.

За подготовку фильма журналистам было предложено 20 тыс. долларов. Несмотря на то, что ЦАР остается одной из самых опасных стран в мире, им не была предоставлена охрана, а сами репортеры прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию. Кто и зачем убил журналистов — по-прежнему остается неизвестным.