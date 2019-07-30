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Бывший президент «Спартака» сравнил продажу Фернандо с отрезанием ступни

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Бывший президент «Спартака» сравнил продажу Фернандо с отрезанием ступни

Москва, 30 июля. Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей продажу красно-белыми полузащитника Фернандо за 15 млн в китайский «Бэйцзин Гоань».

Андрей Червиченко считает, что замены Фернандо в московском клубе пока нет. Поэтому складывается «двоякое отношение» к происходящему.

«Сама по себе сделка отличная, если сумма в 15 млн евро реальна. Но если человеку отрезать ступню за эти деньги, лучше ему не станет. Сейчас «Спартак» занимается строительством команды. Предполагалось, что Фернандо и Джикия будут теми футболистами, вокруг которых будет все строиться», — сказал бывший президент красно-белых.

В третьем туре РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Тамбова» со счетом 0:2. Ранее сообщалось, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле переходит в ФК «Спартак».

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