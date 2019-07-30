Два человека погибли при стрельбе в супермаркете в США

Вашингтон, 30 июля. Два человека погибли и два получили ранения в результате стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Сайтхэйвен в штате Миссисипи.

Как сообщил телеканал Fox News, тела двух убитых были обнаружены в магазине и на парковке супермаркета, они были сотрудниками Walmart. Ранения получили сам стрелявший и полицейский. Пули попали в бронежилет сотрудника полиции, его жизни ничего не угрожает. Информация о состоянии стрелявшего не раскрывается.

По данным телеканала WREG, устроивший стрельбу работал в супермаркете на протяжение 25 лет и был отстранен от работы недавно за то, что наставил нож на покупателя.

Ранее сообщалось, что пять человек были убиты и еще двое ранены в результате стрельбы в американском штате Висконсин. Инцидент произошел в расположенных по соседству городах Лейк Холли и Лафайет 28 июля.