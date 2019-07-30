Как проходит деоффшоризация экономики России

В инфографике Федерального агентства новостей представлена история борьбы с оффшорами в России.

С 1 января 2012 года в России вступили в силу правила трансфертного ценообразования, которые устанавливают цены в сделках между взаимозависимыми лицами. Отклонение трансфертных цен от рыночных может позволить группе компаний экономить на налогах.

С 2015 года в РФ вступило в силу законодательство о деоффшоризации. Благодаря этому налоги с прибыли стали платить иностранные компании, которые контролируются российскими резидентами, управляются из России и признаны налоговыми резидентами РФ.

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года шла первая волна амнистии капиталов, которая позволила бизнесменам добровольно задекларировать свои активы и освободиться от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства.

Первого января 2017 года была введена обязанность представлять трехуровневую документацию по трансфертным ценам. Отныне участники международных групп компаний с доходом более 50 млрд рублей обязаны представлять трехуровневую отчетность: национальную документацию, глобальную документацию и страновой отчет.

С 2017 года также введена обязанность подтверждать наличие фактического права на доход, выплаченный из России за рубеж. Чтобы воспользоваться льготами по налоговым соглашениям, получатель выплаченного из России дохода обязан подтвердить, что он действительно может им распоряжаться, а не является технической компанией.

С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года прошла вторая волна амнистии капиталов. Ее участникам были предоставлены гарантии, сопоставимые с гарантиями первого этапа.

С 20 июля 2018 года финансовые институты РФ начали применять требования, предусмотренные стандартом автоматического обмена информацией (CRS). Иными словами, российские финансовые организации обязались выявлять иностранных налоговых резидентов и ежегодно направлять информацию о них российским налоговым органам.

С 3 августа 2018 года вступил в силу пакет законов о международных компаниях, известный также как закон о российских оффшорах. Благодаря ему, иностранные компании смогли переезжать в специальные административные районы на острове Русский в Приморье и острове Октябрьский в Калининграде, чтобы воспользоваться там налоговыми и валютными преференциями.

Первого мая 2019 года Россия ратифицировала Многостороннюю конвенцию по выполнению налоговых соглашений (MLI). Это многосторонний договор, позволяющий сразу нескольким странам в сжатые сроки, без длительных двусторонних переговоров дополнить налоговые соглашения правилами, предусмотренными планом BEPS.

С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года в России проходит третья волна амнистии капиталов.