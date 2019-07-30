Сирия, 30 июля. Боевики обстреливают позиции САА в Алеппо. У школы в Хасаке был взорван автобус. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: ударили по укрытиям радикалов на юге Идлиба и на севере Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с радикалами в Алеппо.

«Исламское государство1»: подозревается в организации взрыва автобуса у школы в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обнаружила тайник с взрывчаткой ИГ1 в Идлибе.

Курды: проводят рейды в Дейр-эз-Зоре совместно с военнослужащими международной коалиции, в Хасаке провели насильственную вербовку жителей поселков.

ВС Турции: обстреляли курдов на севере провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Сообщается, что турецкая армия обстреливает позиции курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в деревне Зор-Магар к востоку от города Джераблус, как сообщает новостное агентство Step News Agency. Курды лишились нескольких огневых позиций. Между тем у поселка Халса Сирийская арабская армия (САА) ударила по боевикам «умеренной оппозиции» в ответ на недавние обстрелы, о чем также сообщает этот источник.

ВВС Сирии с воздуха атаковали расположения радикалов у поселков Аль-Бавалия и Аль-Баркум. Были сброшены снаряды на опорные пункты боевиков у международного исследовательского сельскохозяйственного центра ИКАРДА. Тем временем радикалы обстреливали позиции сирийской армии в районе плотины Шоушейда.

Провинция Дейр-эз-Зор

По меньшей мере восемь террористов «Исламского государства» были арестованы в ходе рейдов, проведенных «Демократическими силами Сирии» (SDF) в городах Шхиль, Дибан и Аль-Бусейра. Курдские отряды сопровождала авиация международной коалиции во главе с США. При обысках в домах жителей у них изымалось личное оружие, как передает курдский новостной Twitter-канал Rojava Network. Напомним, что помимо содействия курдским отрядам в проведении рейдов в поселках, авиация коалиции также наносит авиаудары по городам, где предположительно расположены опорные пункты террористов ИГИЛ1. Так, вчера с самолетов были сброшены снаряды на деревню Аз-Зер в восточной части провинции, но подробностей налета до сих пор нет, как и официальных заявлений от коалиции по этому поводу.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совершили повторный боевой вылет к позициям боевиков и нанесли удары по укрытиям террористов в окрестностях города Хан-Шейхун, как сообщил новостной портал Step News Agency.

Боевики «Тахрир аш-Шам» опубликовали на подконтрольных медиаресурсах фотографии самодельных взрывных устройств, которые были изъяты из схрона террористов «Исламского государства». Тайник с боеприпасами был обнаружен в столице провинции Идлиб, о чем сообщил источник новостей в сети Twitter Harbieh Nadie.

Провинция Хасака

Местные жители передают, что самодельное взрывное устройство было установлено неизвестными в автобусе, припаркованном возле школы между районами Салхия и Муфти столицы провинции Хасака, как сообщает местный источник в сети Twitter (@_Caki_). Информации о пострадавших пока нет. Заявлений о причастности тех или иных группировок пока не появлялось, но в текущем месяце в провинции произошло как минимум восемь подобных атак, ответственность за шесть из них взяли на себя боевики ИГ.

В деревню Мукрин бойцами SDF было доставлено 150 гражданских рабочих для прокладывания туннелей близ сирийско-турецкой границы. Так называемая курдская служба безопасности «Асайиш» осуществляет охрану рабочих. Местный источник сообщил, что рабочим было обещано в качестве зарплаты 350 тысяч сирийских фунтов, как передал портал Alk Habour 21. Бойцы «Асайиш» также провели насильственную вербовку в поселке Шамдилия, о чем также сообщил источник. В настоящее время курды в ускоренных темпах готовятся к вводу турецкой армии на восток Сирии, где Анкара намерена развернуть новый фронт борьбы с курдскими отрядами SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.