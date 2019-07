Лос-Анджелес, 30 июля. Основатель и руководитель американской автомобильной компании Tesla Илон Маск анонсировал премьеру первого пикапа Tesla.

Маск ответил на вопрос на своей странице в Twitter о том, когда мир увидит пикап Tesla. Он подчеркнул, что премьера может состояться уже этой осенью.

Tesla на данный момент опубликовала лишь один официальный тизер этой модели. По мнению автоэкспертов, пикап получит внешность, кардинально отличающуюся от других автомобилей компании. Однако его дизайн по-прежнему остается загадкой: разработчики ранее предполагали, что он, вероятно, может стать просто уменьшенной копией грузовика Semi.

Многие дизайнеры публиковали в Сети свои рендеры пикапа. Несколько дней назад свою версию пикапа представил Алекс Джагер, арт-директор по визуальным эффектам, который работал над вторыми «Звездными войнами» и и «Людьми в черном».

We’re close, but the magic is in the final details. Maybe 2 to 3 months.