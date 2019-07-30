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Илон Маск анонсировал премьеру первого пикапа Tesla

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Илон Маск анонсировал премьеру первого пикапа Tesla

Лос-Анджелес, 30 июля. Основатель и руководитель американской автомобильной компании Tesla Илон Маск анонсировал премьеру первого пикапа Tesla.

Маск ответил на вопрос на своей странице в Twitter о том, когда мир увидит пикап Tesla. Он подчеркнул, что премьера может состояться уже этой осенью.

«Мы близки к завершению, но магия в последних деталях, — заметил глава компании. — Возможно, от двух до трех месяцев».

Tesla на данный момент опубликовала лишь один официальный тизер этой модели. По мнению автоэкспертов, пикап получит внешность, кардинально отличающуюся от других автомобилей компании. Однако его дизайн по-прежнему остается загадкой: разработчики ранее предполагали, что он, вероятно, может стать просто уменьшенной копией грузовика Semi.

Илон Маск анонсировал премьеру первого пикапа Tesla

Многие дизайнеры публиковали в Сети свои рендеры пикапа. Несколько дней назад свою версию пикапа представил Алекс Джагер, арт-директор по визуальным эффектам, который работал над вторыми «Звездными войнами» и и «Людьми в черном».

По некоторым данным, стоимость новинки будет составлять не менее 50 тысяч долларов. Автомобиль будет иметь минимум шесть посадочных мест. Зарядки транспортного средства будет хватать на 645 до 800 километров при возможности буксировки груза весом до 136 тонн.

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