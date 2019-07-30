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Иван Краско раскрыл секрет сохранения мужской силы после 80 лет

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Иван Краско раскрыл секрет сохранения мужской силы после 80 лет

Москва, 30 июля. Известный российский артист Иван Краско рассказал, как сохранить мужскую силу после 80 лет. 

Американские ученые пришли к выводу, что интимные отношения после 60 лет полезны не каждому. Для некоторых мужчин секс может быть фактором риска.

Однако 88-летний Иван Краско с ними не согласен. Отец пятырех детей недавно развелся с 28-летней женой. Он добавил, что вреда от близости между мужчиной и женщиной быть не может.

«Пока секс возможен, он весьма желателен, плодотворен и приятен. Невозможность наступает уже после 80-ти лет», — сказал Краско, его слова приводит «Комсомольская правда — Петербург».

Активный артист считает, что у каждого мужчины есть свой ресурс на сексуальные отношения. У кого-то пропадает желание в 30 лет, а кто-то имеет интимную близость до глубокой старости.

При этом Краско уверен, что никакие химические стимуляторы не нужны. Он раскрыл свой секрет.

«Кроме сельдерея никакой виагны не использовал», — признался артист.

Он также добавил, что бывшая супруга считала его слишком страстным для своего возраста.

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