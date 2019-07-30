Макаревич пытался упрекнуть власти, но досталось Соболь

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал выборы в Мосгордуму «театром». При этом музыкант пытался упрекнуть власти, но досталось представителям так называемой оппозиции.

Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал запись, в которой поделился своим мнением по поводу незаконного митинга в Москве, состоявшегося в столице 27 июля. По его мнению, выборы в МГД являются «театром».

Между тем общественность уже знает, что «театр» устроили как раз таки «оппозиционеры». Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь после отказа избиркома зарегистрировать ее кандидатом на выборы объявила «голодовку». Эту новость общественность восприняла с иронией: присутствие юриста «ФБК» на одном из митингов на шпильках, а также картинное дрожание «от слабости» заставило пользователей Сети заподозрить протеже блогера Алексея Навального во лжи. Кроме того, бывший замглавы штаба Навального подчеркнул, что скандалистка Соболь вполне могла и солгать о своей «голодовке» и использовать это как пиар-ход.

Кроме того, Соболь устроила две провокации в здании МГИК. Сначала она закатила истерику, когда рабочие часы ведомства подошли к концу, заперлась в туалете и стала требовать встречи с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой.

Сотрудникам правоохранительных органов пришлось вынести провокаторшу вместе с диваном из здания. После этого Любови Соболь вручили повестку на допрос в Следственный комитет. Сторонница Навального, в свою очередь, сделала вид, что не понимает, что происходит.

СМИ отмечают, что, учитывая все это, возможно, Андрею Макаревичу стоит попросить прекратить театральные представления своих друзей из так называемой «несистемной оппозиции».

«В стране надо вернуть время, когда мы выбирали спортсменов, юмористов и главное — побольше артистов надо… Жизнь станет богаче и веселее!» — написал артисту в Facebook один из комментаторов.

Еще один из пользователей Сети под записью Макаревича отметил, что эти «выступления» так называемых оппозиционеров привлекают молодежь, которая и вышла на незаконный митинг 27 июля. При этом она не понимает, что «независимые кандидаты» используют участников несанкционированных акций в своих целях.

«Они не понимают, что от них требуется одно, по сценарию кукловодов, они должны бузить, быть избитыми, униженными», — говорится в одном из комментариев.

Ранее экономист Михаил Хазин отметил, что организаторы незаконного митинга в Москве крупно подставили участников несанкционированной акции, которые откликнулись на их призыв. Он подчеркнул, что инициаторы акции преследовали свои политические цели, а досталось в итоге тем, кто пришел на митинг.

Напомним, Мосгоризбирком отказал юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы. Ее не допустили к избирательной гонке в связи с превышением допустимого порога недействительных подписей среди тех автографов, которые она подала в избирком. Доля «брака» в ее подписных листах составила 14,67% при допустимых 10%.

Член общественной палаты РФ Илья Ремесло также рассказывал о подделке автографов избирателей «оппозиционерами». По его словам, во время проверки подписных листов выяснилось, что часть «автографов» в поддержку Соболь и Гудкова принадлежат умершим. В июне столичная полиция обнаружила в одной из квартир целый «конвейер» по рисовке подписей. В этом помещении несколько человек проставляли по спискам избирателей «автографы» за Любовь Соболь.