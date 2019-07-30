ВСУ разместили военную технику рядом со школой, заявили в ЛНР

Луганск, 30 июля. Вооруженные силы Украины разместили военную технику возле школы в населенном пункте Попасная в Донбассе, сообщил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По его словам, в жилом районе Попасной «отмечено прибытие двух БМП», размещенных в непосредственной близости от жилого дома и в 150 метрах от школы.

Украинские силовики, пытаясь скрыть размещение военной техники на территории жилых кварталов, препятствуют работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в данном районе, добавил Филипоненко.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. Киев начал вести против республик Донбассе военную операцию. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в белорусской столице. В середине июля контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе в Минске согласовала новое перемирие в регионе с 21 июля.