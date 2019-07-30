Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям

Москва, 30 июля. Глава российского правительства утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера, что не позволит занижать доплаты к пенсиям.

«Разработаны единые правила, по которым будет устанавливаться величина регионального прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год, от нее и будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки», — объяснил Медведев.

По словам главы кабмина, размер пенсии будет рассчитываться в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум в стране в целом в первых двух кварталах текущего года, пишет НСН.

Медведев подчеркнул, что такой подход позволит исключить необоснованное занижение размера регионального прожиточного минимума и приведет к повышению доплат пенсионерам, сообщает URA.RU.

Глава российского правительства сообщил, что кабмин направит 4,3 млрд рублей на выплаты социальных доплат к пенсиям в 13 регионах. Размер соцвыплат связан с прожиточным уровнем по стране: если прожиточный минимум пенсионера в регионе ниже общероссийского, то он получает доплату.

Ранее также сообщалось, что пенсионный фонд России с 1 августа повысит пенсии работающим гражданам пенсионного возраста. Прибавка к пенсии будет рассчитываться в зависимости от накопленных баллов и даты оформления пенсионного возраста.