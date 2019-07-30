Фальсификатор Яшин получил окончательный отказ избиркома в регистрации на выборы в МГД

Москва, 30 июля. Мосгоризбирком оставил без удовлетворения жалобу Ильи Яшина — так называемого «независимого кандидата» — в регистрации в качестве кандидата в депутаты МГД. Такое решение было принято в ходе заседания во вторник.

Оппозиционеру вновь было отказано. Причиной такого решения стал значительно превышающий допустимый порог в 10% недействительных подписей.

«Рабочая группа предлагает уменьшить количество недействительных подписей, а именно 55 подписей зачесть в пользу кандидата. Итого, недействительных подписей 507, достоверных — 4427, что является недостаточным для регистрации кандидата по 45 округу», — сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Напомним, Мосгоризбирком и окружная комиссия отказали Яшину в регистрации в качестве кандидата в депутаты МГД из-за большого количества недействительных подписей. Кроме того, на таком же основании было отказано еще ряду оппозиционеров. «Независимые кандидаты» устроили в середине июля незаконные акции.

До этого в Сети появились видеоролики, на которых показана работа фабрики по рисовке автографов в пользу оппозиционеров, в том числе Яшина.

Ранее Щербинский суд Москвы на 10 суток арестовал Яшина за организацию несанкционированной акции в Москве 27 июля, поэтому он не был на заседании рабочей группы в понедельник, во вторник на заседании Мосгоризбиркома его интересы опять защищали его представители.