Дочь Брюса Ли пожаловалась на Тарантино, который превратил ее отца в «карикатуру»

Лос-Анджелес, 30 июля. Дочь легендарного Брюса Ли Шеннон пожаловалась на американского режиссера Квентина Тарантино, который в фильме «Однажды в Голливуде» превратил ее отца в «карикатуру».

При этом Шеннон Ли не имеет никаких претензий к актеру Майку Мо, воплотившему на экране образ ее отца. Женщина призналась, что время сцен с Брюсом Ли зал смеялся, из-за чего она испытывала неловкость.

«Я понимаю, что они хотели сделать из персонажа Брэда Питта суперзлодея, который может избить Брюса Ли. Но им не нужно было обращаться с ним так», — цитирует Шеннон Ли издание The Independent.

Отметим, что это уже не первый упрек в адрес культового американского режиссера, который в мае выпустил новый фильм «Однажды в Голливуде» (в России лента выйдет в прокат 8 августа). Ранее сообщалось, что западные издания обрушились с критикой на Тарантино за то, что тот изображает сцены насилия над женщинами в своих фильмах.

Ему припомнили, что в дилогии «Убить Билла» героиню Умы Турман (Беатрикс Киддо) жестоко избивают, а затем хоронят заживо, а у персонажа Ханны Дэрил (Эли Драйвер) вырывают оба глаза. В «Омерзительной восьмерке» 2015 года лидера банды головорезов Дейзи Домергу избивают, приковывают к трупу, а затем вешают.