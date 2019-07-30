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Бывшего вице-президента FINA обвинили в организации заказного убийства

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Бывшего вице-президента FINA обвинили в организации заказного убийства

Москва, 30 июля. Прокуратура Венгрии предъявила обвинение бывшему вице-президенту Международной федерации плавания (FINA) Тамашу Дьярфашу в организации заказного убийства своего конкурента Яноша Феньо, совершенного в 90-х, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Дьярфаш обвиняется в подстрекательстве к убийству венгерского медиамагната Яноша Феньо, которого застрелили в собственном автомобиле в феврале 1998 года, отметило издание. По мнению венгерских правоохранительных органов, в середине 90-х Дьярфаш считал Феньо своим конкурентом, что привело к серьезным разногласиям между ними.

Обвиняемый решил убрать Феньо в 1997 году, говорится в заявлении прокуратуры.

Два года назад венгерский суд приговорил Йозефа Рохача из Словакии к пожизненному заключению за убийство Феньо. Однако тогда заказчика не удалось установить. В апреле прошлого года Дьярфаш был задержан. По словам его адвоката, выдвинутые обвинения являются «абсурдными».

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Источник: Reuters
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