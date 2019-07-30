Украинские боевики разозлились на «примазавшегося» к параду Зеленского

Киев, 30 июля. Президент Украины Владимир Зеленский решил отменить военный парад в День независимости, чем вызвал критику со стороны военных. Однако теперь Зеленский пытается «примазаться» к организованному «шествию ветеранов», заявил бывший боевик АТО, депутат Рады Дмитрий Линько.

«Президент Зеленский сначала отменяет военный парад, потому что он считает это расточительством, а сейчас пытается примазаться к организованному ветеранами «Маршу защитников Украины». Не выйдет!» — приводит слова Линько «ПолитНавигатор».

Экс-участники АТО разозлились на Зеленского за отмену военного парада. Бывший боевик добавил, что, если президент хочет присоединиться к организованному боевиками маршу, то ему уготовили «место в конце колонны». Линько заявил, что Зеленский сначала проявил «неуважение» к военным, а теперь хочет «паразитировать на их инициативах».

Депутат Сергей Высоцкий также обрушился с критикой на Зеленского из-за отмены парада. По словам Высоцкого, президент Украины после многочисленной критики был вынужден «дать заднюю», но чтобы не признавать свое поражение, в офисе президента Украины решили назвать мероприятие не парадом, а «шествием достоинства».

Высоцкий отметил, что Зеленский не стал самостоятельно комментировать проведение шествия, а поручил это руководителю офиса президента Андрею Богдану. Депутат подчеркнул, что президент Украины реагирует на самоорганизацию общества.

Ранее в офисе Зеленского рассказали, что в этом году Украины впервые отпразднует День независимости в новом формате. Вместо этого планируется устроить так называемый марш достоинства, в рамках которого по центральным улицам пройдут люди, которыми гордится страна: представители различных родов войск, ветераны, врачи, учителя, дипломаты, а также спортсмены. Президент Украины Владимир Зеленский также намерен принять участие в этом мероприятии. Когда марш будет завершен, глава государство обратится к народу, а после состоится большой концерт.