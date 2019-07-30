В Киеве рассказали, как Путин использовал слабину Зеленского в Донбассе

Главным лозунгом предвыборной кампании украинского президента Владимира Зеленского стало требование «Нет войне!». Глава украинского государства сулил прекратить войну в Донбассе и остановить кровопролитие — однако до сих пор не выполнил свое обещание.

Украинский политолог, депутат Верховной рады Украины VI созыва Тарас Черновол в интервью Федеральному агентству новостей усомнился в способности Зеленского победить в гражданском противостоянии на востоке страны. По мнению эксперта, действия президента скорее приведут к прекращению существования самой Украины как государства.

«Слабый должен проиграть»

— После победы на парламентских выборах партии «Слуга народа» в руках нового президента Украины Владимира Зеленского оказалась сосредоточена вся полнота власти в стране. Один из его принципиальных тезисов во время президентской кампании касался прекращения войны в Донбассе. Как он может это сделать?

— Давайте поймем элементарные вещи. Одни говорят, что война заканчивается лишь за столом переговоров, другие — что только прямым поражением. Но и те, и другие просто манипулируют, потому что это лишь громкие заявления, которые делаются под определенные цели. На самом деле война заканчивается в трех случаях.

Самый простой случай — когда одна страна действительно слабеет и так или иначе сдается. Капитуляция не обязательно должна быть откровенной и прямой, как это было в Первой или Второй мировых войнах, совсем. Просто страна идет на компромисс, на какие-то договоренности, позволяет делать с собой все что угодно. Это вариант понятный и нормальный. Если вы не вытягиваете войну, если вы слабы — вы должны проиграть.

— Как это касается украинской ситуации?

— Проблема в том, что проиграть можно любой стране, кроме России. Россия — это страна, которая не останавливается никогда. Когда вы сдаетесь, когда вы становитесь слабыми, она начинает додавливать и требовать все больше. Задача России — не победить Украину в каких-то тактических или стратегических вопросах, а уничтожить украинскую независимость как таковую.

Российский президент Владимир Путин прямо сказал, что «независимая Украина — это неадекватная вещь». Он также прямо заявил, что не признает существования украинской нации, когда сказал, что она — лишь «часть большого российского народа». И задача России — выйти на этот уровень отношений.

Поэтому просто проиграть России нельзя. Тут может быть только постепенная, ползучая, но полная и стопроцентная капитуляция. Причем, если вы однажды капитулировали и начнете потом брыкаться, Россия будет гораздо жестче и страшнее.

Война на нервах

— Какой же второй вариант?

— Второй вариант — когда проигрывает и капитулирует Россия. И здесь снова нет речи о полной и безусловной капитуляции. Речь идет о том, что просто выполняются минские соглашения. На каких-то условиях, которые могут быть для нее приемлемыми и позволят сохранить лицо, на территорию Донбасса вводится международный контингент. Но реальная капитуляция России — это если она покинет Крым. А она к этому принципиально не готова и никогда на это не пойдет.

Из Крыма Россия может уйти только если сама начнет распадаться. Поэтому вариант капитуляции России мы не рассматриваем.

— Что остается?

— Третий вариант, который был реальным при Петре Порошенко, который приближался уже просто не по дням, а по часам. Это завершение войны вследствие усталости обеих сторон и бесперспективности ее продолжения.

Так часто бывает в затяжных конфликтах. Такими методами закончились активная стадия боевых действий между израильтянами и арабами: обе стороны истощились до предела и атаковать не могли. Они просто огрызались один на другого, и потому активные боевые действия, особенно на западном береге реки Иордан, остановили — дальше продолжать было невозможно.

— Это соответствует сложившемуся на данный момент порядку сил?

— С Россией мы приближались к этому моменту. Это был вариант завершения войны на каких-то средних условиях, которые, конечно, всем не нравятся, но это тот случай, когда две стороны идут на компромиссы, а не одна. С полным исполнением минских договоренностей и хорошими и плохими обстоятельствами для нас.

Полное сохранение суверенитета Украины. Уход пророссийских сил из Донбасса, но с сохранением за Россией Крыма, хотя мы никогда бы этого не признавали. Это все было реально.

— Теперь нет?

— На сегодняшний день этот вариант нереален, потому что президент России Владимир Путин ощутил слабину Зеленского. И поэтому сейчас у украинского президента есть только два пути.

Первый — снова готовиться к эскалации конфликта, наращивать его и начинать все с того, с чего началось у Порошенко в июне 2014 года. Зеленский поступился, Путин понял, что может взять верх над Зеленским и выжать все. Путин начнет давить. Если Зеленский пойдет на серьезную оборону, то нас может ждать повторение Дебальцевского котла. Путин понял: Зеленский — тряпка.

И поэтому первый вариант — это кровавая война. Тогда российское руководство поймет: «нет, этот может за себя постоять».

Проболтавшийся Макрон

— Пойдет ли на этот кровопролитный сценарий сам Зеленский?

— Мы понимаем, что нет. Зеленский решил идти шагами малых уступок, переговоры по которым не разглашаются. Однако, к счастью, у этих договоренностей есть посредники.

Благодаря этим посредникам, а именно — длинному языку французского президента Эммануэля Макрона, который разболтал все, что не следовало говорить, или благодаря дипломатической службе Германии, которая слила целые блоки информации, мы знаем об этих переговорах многое.

— Что же стало ясно?

— Итак, Зеленский вывел свою президентскую ветвь власти из борьбы против возвращения России в ПАСЕ. Он не встретился с парламентской делегацией, он избегал этого, он не звонил в Европу, не убеждал и не просил.

Злые языки говорили: «Все это было решено еще при Порошенко». Решено, но не осуществлено. Каждый раз, когда приближалось событие, Порошенко обзванивал всех лидеров ЕС и очень четко им рассказывал, почему Россию не следовало возвращать в ПАСЕ. И они этого не делали.

— Зеленский повел себя по-другому?

— Он дал понять, что следующая делегация в ПАСЕ будет абсолютно сговорчивой, не станет возражать против назначения какой угодно персоны российской делегации вице-президентом ПАСЕ. Зеленский не говорил этого, но мы понимаем, что он не будет возражать, когда Россия преднамеренно введет в состав своей делегации хотя бы одного депутата, выбранного в мажоритарном округе в Крыму.

Вы понимаете, что это такое? Если в ПАСЕ, органе европейской власти, будет присутствовать человек, выбранный на территории полуострова, в таком случае фактически ПАСЕ признает Крым российским. Вот это Зеленский и пообещал. И вы думаете, после этого у России глаза не загорятся?

Неверный путь Зеленского

— На что вообще рассчитывал новый украинский президент?

— Зеленский ждал, что после этого ему должны без каких-либо условий вернуть украинских моряков и он приедет, как великий победитель. А Путин ему показал: вот тебе моряки! Дуля большая. Теперь ты должен закрепить признание того, что Крым — российский. Мы вернем моряков, но ты признай решение крымских судей. Признай, что моряки были виновны, и обязуйся, что ты будешь судить их на Украине по российским законам.

У нас все схватились за последнюю фразу, мол, «ай-ай-ай, это невозможно». Мы не поняли, что последняя фраза была сказана лишь для того, чтобы отвлечь внимание от первой. Путин прекрасно понимает, что мы не будем судить моряков вообще, что их сразу отпустят. Но Москве было необходимо, чтобы мы формально согласились до их возвращения признать решение российских судей.

— И что это значит?

— А это дает повод требовать снятия всех санкций по Крыму, а также закрытия судебного процесса о Крыме, который сейчас идет в Гааге. Ведь Украина признала Крым российским, и Зеленский на это согласился! Он согласился на вариант, когда Крым юридически и фактически признается российским, но прямых слов об этом Украина не говорит.

Дальше можно ожидать, что будут выдвигаться новые требования к нашей стране. А когда Украина не сможет их выполнять, нас снова будет ждать эскалация конфликта в Донбассе. Зеленский выбрал путь, который считал путем компромиссов. А это путь медленной, постепенной ползучей капитуляции.