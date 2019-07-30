Ветеран «Альфы» рассказал, как политика влияет на деятельность спецподразделений

Бойцы спецподразделений крайне редко общаются с прессой, хотя практически о каждом из них можно написать роман или снять захватывающий фильм. Даже уйдя в отставку, ветераны знают, что «бывших не бывает». Но 29 июля 2019 года, в день 45-летия группы «Альфа» корреспонденту Федерального агентства новостей удалось поговорить с одним из этих уникальных людей.

Напомним, что секретное спецподразделение КГБ СССР «А» — «Альфа» появилась в 1974 году по приказу председателя КГБ Юрия Андропова. Негласно ее так и называли — «группа Андропова». Главное задачей «Альфы» стало противостояние террористическим угрозам. Ее бойцы были готовы любой ценой, в том числе и ценой собственной жизни спасти заложников, не допустив даже их ранения.

Решение о создании группы стало результатом осмысления страшного теракта на 1972 года на Олимпиаде в Мюнхене, когда палестинские террористы убили 11 израильских спортсменов.

«Альфа» уцелела в лихие 90-е, когда рушилось буквально все, и на сегодняшний день на счету ее сотрудников более 1000 операций в России, на постсоветском пространстве и за его пределами. В том числе в таких горячих точках, как Чечня, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и других. Сейчас это подразделение называется «Управление «А» ЦСН ФСБ». «Альфа» наравне с «Вымпелом» является элитой советского и российского спецназа со своей славной историей и традициями. Их девиз — «Победить и вернуться!».

За всю историю существования «Альфы» был лишь один случай невыполнения приказа. В 1993 году Борис Ельцин распорядился не брать живыми тех, кто находился в здании парламента. Но «альфовцы» вместо этого начали переговоры и смогли без единого выстрела вывести людей из здания.

Потери подразделения за 45 лет — 32 человека. При этом именно в «Альфе» больше всего Героев России и Героев Советского Союза.

Наш собеседник, ветеран подразделения управления специальных операций «Альфа» Киргизской Республики полковник Александр Сильченко. Перед началом нашей беседы он признался, что интервью дает впервые. ФАН пообщался с ветераном на празднике в часть 45-летия «Альфы». В ближайшее время мы планируем опубликовать большой репортаж, посвященный этому событию.

— Какие ощущения от празднования 45-летия «Альфы»?

— Спасибо вам за поддержку. Я интервью даю не каждый день. Возможно даже — в первый раз. Я просто в некотором шоке от таких масштабов! У нас в Киргизской Республике такие мероприятия проходят гораздо скромнее, у нас масштабы-то гораздо меньше. Но мы с гордостью можем сказать, что мы маленький винтик в этом могучем механизме под названием «Группа «Альфа». Потому что нас учили, учат и, я надеюсь, будут учить те старшие братья, которые имеют огромный боевой опыт. Огромное им спасибо за тот бесценный опыт, который они нам передают.

— …больше вашего…

— …которого у нас, наверное, к счастью, нет. У нас такой опыт очень малочислен. А тут мы видим этих столпов, в том числе из легендарного «В» (спецподразделение «Вымпел». — Прим. ФАН), этого великого подразделения, перед которым просто хочется встать на колено и снять шляпу. У них есть чему учиться. А мы, ветераны «Альфы», в свою очередь готовы передавать наш опыт — и как губка впитывать тот опыт, который нам дают старшие братья.

— Сегодня на празднике неоднократно звучала мысль, что «Альфу» разные силы периодически пытаются использовать в политических целях. И так получилось, что «осколки» «Альфы» после распада СССР оказались разбросаны по всему постсоветскому пространству.

— Это все происки империалистов и в первую очередь американцев. Я имею в виду то, что можно условно обозначить как «оранжевые революции», — перевороты, широкомасштабные операции по смене власти. Мы же помним, что случилось в Грузии… И, к сожалению, на нашей братской земле — на Украине. Да что там, мы же помним, что творилось в Москве. К счастью, у нас обошлось малой кровью, а на Украине приняло затяжной характер.

Спецподразделения часто используются именно для политических целей. И, к сожалению, мы этого тоже не избежали. И эти политические жернова нас перемалывают. Такая уж у нас работа… Нам удалось, в отличие от Украины, избежать стычек с братскими подразделениями — с МВД, с министерством обороны. Но тем не менее у нас тоже были потери в эти трагические дни истории нашего государства (речь о распаде СССР. — Прим. ФАН).

Мы с большой скорбью смотрим на то, что происходит на Украине. Ведь нам тоже перепало, нас это тоже немножечко коснулось. Мы тоже по сути стали жертвами этой политической игры. Но нам есть на кого смотреть, на кого равняться, чтобы выходить из этой ситуации.

— Как вам кажется, спецподразделения, а также спецслужбы — должны ли они выполнять политические задачи? Возможно, содействовать реинтеграции постсоветского пространства…

— Спецслужбы — безусловно! Спецподразделения — нет. Для этого есть другие структуры, которые должны заниматься урегулированием тех или иных процессов в том или ином государстве. Это мое субъективное мнение. Его можно по-разному трактовать.