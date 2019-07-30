Нетерпеливый дедушка прокатился на багажной ленте аэропорта в Екатеринбурге

Екатеринбург, 30 июля. Нетерпеливый пожилой мужчина прокатился на багажной ленте аэропорта в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

Дедушка хотел поскорее получить свой багаж. Для этого 65-летний пассажир забрался на транспортную ленту. Попытка оказалась неудачной: нарушитель порядка просто прокатился на ленте в багажное отделение аэропорта в Екатеринбурге.

Транспортная полиция привлекла мужчину к административной ответственности. Как пишет «ФедералПресс», сотрудники линейного отдела «Кольцово» составили в отношении нетерпеливого пассажира протокол по статье за проход либо проезд без разрешения по территории воздушной гавани.

Как стало известно, мужчина прилетел в Екатеринбург из Хабаровска. Сотрудникам правоохранительных органов он объяснил, что он устал ждать багаж и решил забрать его, сев на ленту. Пенсионеру за выходку грозит штраф до тысячи рублей. Наказание определит комиссия управления государственного авиационного надзора, которой передан протокол из полиции.

Ранее стало известно, что около 500 пенсионеров, живущих в Подмосковье, решили принять участие в первом фестивале, посвященном йоге, в рамках проекта «Активное долголетие». Пожилые люди будут не только осваивать восточные практики, но и попробуют себя на танцевальных мастер-классах, в рукоделии и в физкультуре.