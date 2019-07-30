Хазин заявил, что участников митинга в Москве «развели и кинули»

Москва, 30 июля. Организаторы незаконного митинга в Москве крупно подставили участников акции, которые откликнулись на их призыв, считает экономист Михаил Хазин.

По его словам, инициаторы акции преследовали свои политические цели, а досталось в итоге тем, кто пришел на митинг. В соцсетях их иронично прозвали «дети». К «детям», в частности, приписывают и скандальную Любовь Соболь.

«А дети — это пушечное мясо, которое развели и кинули. И на самом деле они идиоты. Если вы хотите, чтобы вас не обманывали, не надо позволять обманывать себя в другом месте», — пояснил Хазин «Царьграду».

Напомним, что 27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Во время митинга провокаторы начали распылять вокруг себя слезоточивый газ и забрасывать сотрудников правоохранительных органов бутылками с водой. В результате трое стражей правопорядка получили травмы. По факту нападения на представителей власти было возбуждено три уголовных дела.

Бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве. По ее словам, благодаря сотрудникам правоохранительных органов, столица смогла жить обычной жизнью, несмотря на действия оппозиции.