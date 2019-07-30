В Совфеде объяснили идею создать русскоязычный канал на Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею украинских властей создать русскоязычный телеканал для ведения «борьбы за умы».

«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский в соответствии с новым законом о языке разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!» — написала дипломат в своем Facebook.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнула, что после государственного переворота на Украине власти пытаются использовать средства массовой информации для влияния на настроения граждан. К сожалению, констатировала российский политик, агрессивная антироссийская пропаганда может влиять на некоторых украинцев.

«На протяжении пяти лет мы с вами наблюдали картину, как пропаганда официальных украинских каналов влияла на настроения и умы граждан Украины. Прекрасный пример — томос. Достаточно вспомнить, как искажалась реальность, и находились люди, которые воспринимали эту искаженную реальность. Поэтому ничего не ново», — говорит сенатор от Севастополя.

По словам парламентария, действующий президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко.

«У Порошенко были свои телеканалы, Зеленский создает свои. Следовательно, искажение реальности будет продолжаться и дальше, вот и все. Только теперь это будет другая кнопка», — резюмировала Ольга Тимофеева.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел антиконституционный государственный переворот. После Майдана Киев взял курс на резкое ухудшение отношений с Москвой, обвиняя Россию в ведении боевых действий в Донбассе. При этом украинские власти упорно отрицают тот факт, что на юго-востоке идет гражданская война. Вооруженный конфликт, только по официальным оценкам ООН, унес жизни более 13 тысяч человек.