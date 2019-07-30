Нападавшие на полицейских 27 июля провокаторы могут быть осуждены на 10 лет

Москва, 30 июля. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела о применении насилия к представителю власти после незаконного митинга в Москве, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Возбуждено и расследуется три уголовных дела по признакам преступления… «применение насилия в отношении представителя власти», а также проводится ряд процессуальных проверок», — заявила Иванова.

Несогласованный с властями Москвы митинг прошел в столице 27 июля. Организаторами незаконной акции выступили уличенные в фальсификации подписей кандидаты в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации на выборы. Неизвестные провокаторы распылили в толпе слезоточивый газ и швырялись бутылкам с водой, в результате чего трое стражей правопорядка пострадали. Кроме того, некоторые участники незаконного митинга принесли на акцию взрывпакеты, чтобы спровоцировать полицейских. Полиция и Росгвардия задержали более тысячи человек, большинство из которых оказались приезжими. Максимальное наказание по статье за насилие к представителю власти составляет 10 лет тюрьмы.

Бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве. Кириллова отметила слаженную работы правоохранителей, которые обеспечили москвичам безопасность, несмотря на провокационные выходки так называемой «оппозиции».

Ранее сообщалось, что полиция оформила 1,23 тысячи протоколов об административных правонарушениях в отношении задержанных за участие в незаконном митинге. По данным правоохранителей, 791 человек привлечен к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга, 406 задержанным выписали протоколы за участие в незаконном митинге, повлекшее создание помех для жизнеобеспечения.