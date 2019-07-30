Елизавета II оказалась собственницей элитной недвижимости в Москве

Лондон, 30 июля. Королева Великобритании Елизавета II является обладательницей элитной недвижимости в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Королеве Великобритании принадлежат четыре квартиры, которые расположены в доме №10 в 1-м Обыденском переулке. Дом находится в престижном районе «Золотая Миля», который является одним из самых роскошных жилых кварталов в Москве, передает телеканал «360».

Общая площадь московских квартир ее величества составляет 839 квадратных метров. Они расположены на первом, втором и четвертом этажах здания. Из окон квартир Елизаветы II открывается вид на Кремль, храм Христа Спасителя и Москву-реку. Общая стоимость недвижимости составляет 587 миллионов рублей. При этом в документах Росреестра собственником жилья недвижимости указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде», передает Lenta.ru.

Источник ФАН в посольстве Канады заявил, что недвижимость записана на королеву Великобритании, так как она является главой государства с 1952 года. Представитель посольства напомнил, что Канада является демократическим государством с монархической формой правления, поэтому главой государства является королева Елизавета II. Именно по этой причине собственником московской недвижимости указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде».

По данным Telegram-канала Baza, Елизавета II никогда не посещала свои московские квартиры. В элитных квартирах британской королевы проживают сотрудники посольства Канады в Москве.