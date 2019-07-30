Украинский политолог оценил создание русскоязычного канала

Украинская политическая система вошла в противостояние между майданными лагерями. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Обойдется в копеечку

Создание государственного всемирного русскоязычного канала на территории страны Украине обойдется в 2 млрд долларов. Об этом заявила во вторник глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

«Из бюджета Украины нужно выделить сумму, соизмеримую 2 млрд долларов, или 50 млрд гривен. Это одна четверть всего оборонного бюджета Украины, включая Нацполицию, пограничников и т. д. И рекомендация: спросите у министра финансов [Оксаны Маркаровой], из каких сфер она эти деньги вам возьмет», — сообщила она.

Ранее заместитель главы офиса украинского президента высказал идею о создании на Украине государственного «всемирного русскоязычного канала», чтобы «бороться за умы украинцев» на территории Донбасса и «умы россиян на территории РФ». Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в свою очередь заявил, что ему неизвестны детали этой инициативы.

Местечковый национализм

Как отметил Евгений Голышкин, современная украинская политика вошла в период противостояния между майданными лагерями, по большому счету поддерживающими идентичный политический курс. Ныне «оппозиционные» политики, ориентированные на экс-президента Украины Петра Порошенко, цепляются за все возможные инициативы действующего президента страны Владимира Зеленского, которые можно хотя бы теоретически обвинить в пресловутой «зраде».

«Конечно же, создание русскоязычного канала с прицелом на мировое вещание в нынешних условиях — это как мертвому припарка. Сначала новый президент фактически проталкивает «языковой закон», открыто ущемляющий в правах минимум половину населения Украины (лоббируемый активно ранее порошенковскими деятелями). Потом он вдруг собирается вернуть население Крыма и Донбасса в «украинское лоно» силами влияния телевизионного канала. Но ведь почти 20 лет государственная «национальная политика» Украины строилась на разжигании ненависти к русскому и советскому культурному пространству путем навязывания местечкового пещерного национализма, а этого люди, конечно, не забыли», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению эксперта, создание такого канала никак не будет означать «демократизацию» украинского общества без отмены «языкового закона». Майданная политика строится исключительно на симуляциях, которые выполняют роль ширмы для проведения неолиберальных реформ по требованию международных финансовых институций.

«Скорее всего, такой процесс будет сопровождаться уже привычным распилом средств и сплошной имитацией в деле защиты прав русскоязычного населения», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее в Совфеде оценили отказ Киевского суда заблокировать закон о госязыке. По мнению сенатора Игоря Морозова, полный отказ от русского языка приведет к уничтожению украинской нации.