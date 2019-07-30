Пьяный боец ВСУ подорвался на мине, отправившись заключать мир с ДНР

Донецк, 30 июля. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения украинский военнослужащий подорвался на мине, отправившись в сторону позиций Народной милиции Донецкой Народной Республики договориться о мире, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Разведка Народной милиции ДНР получила уточненные данные о подрыве на мине бойца ВСУ, сообщил Безсонов. По его словам, инцидент случился после употребления украинскими солдатами горячительных напитков.

Двое украинских солдат находились на передовой позиции и употребляли спиртные напитки, сообщил Безсонов. После распития двух бутылок водки солдаты начали разговаривать о «необходимости окончания боевых действий между украинцами и восстановления целостности Украины мирным путем», добавил представитель НМ ДНР.

«После этого Деркач С.И. отлучился с позиции за дополнительной порцией алкоголя, а в это время Петров О. И. вылез с занимаемого окопа и направился в сторону позиций Народной милиции. Сделав несколько шагов, наступил на установленную ранее саперами батальона противопехотную мину ПМН», — заявил официальный представитель Народной милиции республики.

Безсонов уточнил, что согласно заключению медиков, пьяный украинский солдат получил ранение ноги, которое привело к ампутации. Представитель оборонного ведомства добавил, что в ходе допроса солдат ВСУ объяснил свои действия «желанием наладить мирные отношения с военнослужащими Народной милиции».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как в стране произошел государственный переворот. Жители Луганский и Донецкой областей, отказавшись подчиняться новому руководству, провозгласили две народные республики — ЛНР и ДНР. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках.

Накануне стало известно о задержании военной службой правопорядка в городе Волноваха Донецкой области 19 танкистов ВСУ, которые находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.