Эксперты считают, что Ходорковский был заинтересован в гибели россиян в ЦАР

Москва, 30 июля. Убитые в Центральноафриканской Республике российские журналисты понимали, что их поездка сопряжена с большой опасностью, а отправивший их на съемки «Центр управления расследованиями» (ЦУР) мог специально поставить граждан РФ под удар. Такую точку зрения разделяют российские эксперты.

Летом 2018 года репортеры Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко прибыли в ЦАР по заданию ЦУР, который финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский. Через несколько дней журналисты были найдены убитыми. 30 июля 2019 года власти Центральноафриканской Республики сообщили, что расследование по делу о гибели Расторгуева, Джемаля и Радченко приостановлено. Установить удалось только то, что журналистов убили члены незаконных вооруженных группировок.

Российский африканист, специалист по Южной Африке Александр Зданевич считает, что журналисты, направляясь в ЦАР, понимали, что едут на войну. Гарантии безопасности им дать никто не мог, а охраны не было — за нее было нужно платить. По мнению эксперта, ситуация сложилась бы иначе, если бы поездка российских репортеров проходила под эгидой посольства.

«Тогда все было бы совершенно по-другому. Но это был частный визит. Журналисты понимали, что — на 50% — с ними может что-то произойти. Особенно при условии, что они поехали туда, куда все не рекомендуют ехать совершенно железно, даже местные», — сказал Александр Зданевич в комментарии «ПолитЭксперту».

Генеральный директор Института политических исследований, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и сопредседатель Совета по национальной стратегии Сергей Марков считает, что в смерти российских журналистов в африканской стране виновата команда Ходорковского. По его мнению, одной из причин трагедии в ЦАР могла стать экономия денежных средств, из-за которой правила безопасности в поездке и не соблюдались. Марков считает, что направлять таким образом группу в страну, где идет гражданская война и действуют банды, — колоссальная безответственность. Причем ее уровень таков, что возникают мысли: возможно, все это было сделано специально, чтобы события развивались по трагическому сценарию.

«То дело, которым занимается ЦУР, пославший журналистов в ЦАР, — это дело, которое создано для борьбы с российским государством, и оно глубоко аморальное. Естественно, в этом деле участвуют люди с разрушенными моральными принципами, которые готовы подставить других людей под смертельную опасность, в том числе разворовывая деньги, которые выделены на обеспечение безопасности. Цель всего этого мероприятия — найти какие-то компрометирующие факты против российских военных советников, которые помогали правительству ЦАР обеспечивать порядок, безопасность и стабильность в стране», — сказал в комментарии изданию Сергей Марков.

Ранее сообщалось, что Михаил Ходорковский пытался избавиться от негатива в свой адрес после трагедии в ЦАР, пытаясь за денежное вознаграждение опубликовать статьи в Telegram-каналах. Кроме того, беглый бизнесмен пытается опровергнуть свою вину в смерти журналистов при помощи проекта «Досье», публикуя лживые и бездоказательные вбросы. При этом недостоверность распространяемой информации подтверждается на сайте самого «Досье». На странице указано, что все данные «получены от третьих лиц», и что проект «не несет ответственности ни за содержание сведений, предоставленных ему третьими лицами, ни за методы получения этих сведений».

Напомним, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко по заданию «Центра управления расследованиями» должны были искать следы так называемой ЧВК «Вагнера», которая якобы находилась в ЦАР. При этом частных военных компаний в этой африканской стране не было: официальные лица неоднократно отмечали, что в ЦАР присутствуют 170 гражданских и пять военных инструкторов из России, которые находятся в стране по мандату ООН.

Федеральное агентство новостей публиковало расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР». В фильме были изложены все факты, которые удалось собрать журналистам, полицейским и детективам.

В феврале 2019 года ФАН наняло частного детектива Евгения Гвоздева для более глубокого анализа всей доступной информации об обстоятельствах гибели журналистов в ЦАР в связи с многочисленными спекуляциями вокруг трагедии. Детектив должен был проверить все обстоятельства, касающиеся прибытия, передвижения, контактов и гибели журналистов. В июне 2019 года он передал в Следственный комитет РФ собранные им материалы.