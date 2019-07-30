Клинцевич объяснил, почему Нидерланды отказались от новых данных по крушению MH17

США не хотят, чтобы вскрылись доказательства причастности их спецслужб к крушению MH17 в Донбассе, считает сенатор Франц Клинцевич.

Ранее немецкий частный детектив Йозеф Реш сообщил, что пытался передать Нидерландам не озвученные Совместной следственной группой доказательства по делу о крушении Boeing-777 в Донбассе. Однако его предложение было встречено со скепсисом и впоследствии он получит отказ.

Голландию не устроил тот факт, что предоставляемые Решем материалы должны быть раскрыты в присутствии международных СМИ. Сам детектив объяснил свой запрос на публичность мероприятия серьезными опасениями за свою жизнь. Несколько раз ему уже угрожали.

Так, в распоряжении Реша имеются ранее не изученные аудиозаписи спецслужб о воздушном движении 14 июля 2014 года, телефонные переговоры, различные рукописные заметки, а также личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии. Кроме того он готов назвать имя своего информатора.

«По соображениям нашей собственной безопасности мы считаем необходимым, чтобы в наших заявлениях и раскрытии доказательств участвовали международные СМИ, а также представители пострадавших государств», — сообщил детектив.

По словам российского сенатора Франца Клинцевича, Нидерланды отказались от публичных мероприятий из-за боязни раскрыть причастность «американских спецслужб» к крушению малайзийского Boeing.

«Проблема в том, что виновный был назначен (Западом — Прим. ФАН) еще до того, как было принято решение о сбитии самолета. К тому же это мог быть любой другой авиалайнер, который в то время пролетал над территорией Украины. Понятно же, что готовящие эту провокацию действовали быстро, как говорится, наспех, когда не все вопросы модно учесть, когда не учитывались возможности России в объективном контроле, аналитике и т.д. Ну смотрите, с момента крушения MH17 прошло уже пять лет, однако все мы знаем, что расследования причин крушений самолетов, по факту, проводятся за 2-3 недели, в редких случаях за месяц. Другими словами, голландцы не захотели огласки, потому что тогда бы вскрылись факты, доказывающие участие спецслужб США в этом деле», — говорит Клинцевич.

Однако в случае с MH17 расследование действительно изрядно затянулось, особенно если учитывать готовность Российской Федерации обеспечить следствие данными объективного контроля, данными по ракетам комплексов «Бук» и т.д.

«Здесь же тенденциозно формировалась группа, в которую малайзийская сторона вообще не была приглашена. Даже их президент открыто говорил, что не верит в вину России и ополченцев, но его никто не слушал, не отвечал на их вопросы, а их предложения вообще игнорировались. А что касается инициативы Реша, то она невероятно важна, хотя он очень серьезно рискует. В силу того, что это была операция спецслужб, его запросто могут ликвидировать физически. В данном случае Запад и дальше будет затягивать с расследованием, чтобы обвинять во всем Россию. В итоге может случится как с расследованием Роберта Мюллера (спецпрокурор США — Прим. ФАН), когда доказательств против нас нет, но мы все равно виноваты. Также и здесь», — заключил сенатор.

Напомним, малайзийский Boeing-777, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком в июле 2014 года. Лайнер был сбит зенитной ракетой, и во время крушения все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Международная следственная группа подозревает в совершении преступления троих россиян и одного украинца. Однако даже в самой Малайзии не верят в достоверность выводов комиссии и считают расследование политически мотивированным.