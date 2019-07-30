Российский танкер Neyma арестовали на Украине

Киев, 30 июля. Украинский суд санкционировал арест российского танкера Neyma вместе со всеми документами, которые были найдены на борту судна во время обыска. Об этом во вторник заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали», — пишет он в Facebook.

Напомним, что 25 июля в порту украинского Измаила был задержан российский танкер Nika Spirit, который, как полагают в Киеве, прежде ходил под названием Neyma. Именно это судно, считают в СБУ, блокировало украинские военные корабли в Керченском проливе. Москва назвала задержание корабля незаконным и пригрозила, что обратится по этому поводу в Совбез ООН.

Отметим, что украинская сторона почти сразу отпустила российских моряков, которые были на танкере, однако само судно оставила как вещдок.

Впрочем, украинские политологи полагают, что данный инцидент был провокацией не столько против России, сколько против президента Украины Владимира Зеленского и его команды.

По мнению главы Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, глава государства не имел отношения к решению о задержании российского танкера. Это свидетельствует о том, что Зеленский в настоящий момент не контролирует даже среднюю нишу правоохранительных органов, не говоря уже о высшем эшелоне власти. Напротив, Банковая, как полагает Бортник, совсем не хотела повторения ситуации с российским судном «Норд».