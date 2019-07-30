Москва, 30 июля. Следственный комитет РФ возбудил дело о массовых беспорядках по факту запрещенной акции «оппозиции» в Москве 27 июля. Отметим, что максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В настоящее время следователи установили, что накануне проведения этой несогласованной «сходки» 27 июля группа лиц распространяла призывы присоединиться к акции, прекрасно зная, что эти действия могут обернуться массовыми беспорядками и повлечь за собой ответственность за нарушение законодательства.

В итоге в минувшую субботу участники несогласованной акции в центре Москвы игнорировали законные требования полиции и грубо нарушали общественный порядок. Более того, провокаторы применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление. Часть из них парализовала движение автотранспорта на Садовом кольце и совершали другие противоправные действия. В СК заверили, что действиям организаторов митинга, а также ее участников будет дана принципиальная оценка.

Напомним, еще в минувшую пятницу, 26 июля, прокуратура Москвы сообщила, что уведомила недопущенных к регистрации на выборы в Мосгордуму самовыдвиженцев Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и других «оппозиционеров» о недопустимости распространения призывов к участию в запрещенной акции в центре столицы 27 июня. Но «политики» проигнорировали эти призывы.

На митинге пострадали несколько сотрудников полиции и бойцов Росгвардии, старавшихся обезопасить москвичей и гостей города от провокаций. В стражей порядка летели бутылки, в их сторону распыляли слезоточивый газ. Один из провокаторов даже швырнул урну.

Депутат Госдумы Виталий Милонов позже заявил, что на митинг подвозили массовку из регионов, потому что среди москвичей, желающих поддерживать «несистемную оппозицию» просто не нашлось. Однако и эта привезенная массовка участвовала в акции за деньги.