Ильин день 2019: когда отмечается, история, традиции и приметы, почему нельзя купаться

День памяти пророка Илии (Ильи), называемый на Руси Ильин день, — один из важнейших народно-христианских праздников, с которым связано много традиций, примет, обрядов и запретов, в том числе самый известный — запрет на купание.

Когда отмечается Ильин день

Память ветхозаветного пророка Илии (Ильи) чтут все христианские конфессии. Православные вспоминают этого грозного пророка 2 августа. В память этого святого, который считается покровителем воздушно-десантных войск, в этот день в России и на постсоветском пространстве отмечается День ВДВ, подробнее о котором читайте в материале Федерального агентства новостей.

Ильин день: история праздника

Пророк Илия (Илья), почитаемый во всех авраамических религиях (иудаизм, христианство, ислам), известен с глубокой древности. Святой жил в древнем Израиле и пользовался глубоким уважением за богобоязненность и нетерпимость к язычеству. Пророк от всех требовал строжайшего соблюдения заповедей иудаизма, но этому противодействовала жена тогдашнего слабовольного израильского царя Ахава — финикиянка Иезавель, которая была язычницей. Кроме того, имя Иезавель стало нарицательным, как символ распутства.

Иезавель была почитательницей воинственного финикийского божества Ваала и требовала того же от израильтян. Илия сначала вразумлял народ Израиля, а когда это не помогло, вызвал жрецов Ваала на поединок. Бог подал знак, что ему угоден жертвенник, воздвигнутый Илией на горе Кармель, а жертвенник Ваала — неугоден. Илия выполнил волю божию и казнил жрецов Ваала, но затем был вынужден скрываться в пустыне, спасаясь от гнева Иезавели.

Борьба Илии за истинную веру длилась долго и завершилась его полной победой: иудеи и раскаявшийся Ахав вернулись к божьим заповедям, а Иезавель погибла страшной смертью.

Согласно легенде, пророк Илия после завершения своего земного служения (это событие и отмечается 2 августа) был взят на небо живым и вознесся к божьим чертогам на огненной колеснице. Поэтому на Руси к Илье-пророку относились с большим пиететом, считая его громовержцем, который насылает кары на ослушников и разит молниями нечестивцев.

Ильин день на Руси: традиции и обряды

Ильин день — важный праздник в народном календаре: Илья-пророк считается одним из самых популярных на Руси святых. Из уважения к грозному характеру этого святого Ильин день на Руси издревле связан с важными обрядами, традициями, суевериями и запретами.

Один из важнейших совестных обрядов — крестный ход, который проводился в этот день в каждом селе. Святого просили о помощи и защите от стихийных бедствий, а также от пожара и сглаза. После крестного хода следовала совместная трапеза сельчан, которая называлась мольба, и во время которой на столе стоял хлеб из зерна нового урожая. Во время крестного хода и общей трапезы у Илии просили заступничества и помощи.

Также в память о летних обрядах в канун праздника и вечером на Ильин день на берегах рек жгли костры, провожая лето и встречая осень.

Ильин день: запреты и суеверия, почему нельзя купаться

В этот день на Руси под строжайшим запретом была любая работа, особенно опасным считалось работать в поле: люди верили, что грозный Илья-пророк может испепелить ослушника молнией и наслать страшные бедствия на все село.

Также со 2 августа на Руси под запретом было купание в открытых водоемах, согласно легенде, в этот день Илья-пророк бросает в воду ледышку (или ледяной камень). В некоторых местностях говаривали 2 августа, что «Илья-пророк пописал в воду», которая после этого становится не только холодной, но и нечистой. На Руси Ильин день знаменовал окончание лета, а значит — и купаний. «Илья-пророк лето уволок» — самая характерная поговорка-примета на эту тему.

Суеверие, что со 2 августа нельзя купаться в открытых водоемах, очень живуче, хотя медики советуют не пренебрегать купаниями в отведенных для этого местах пока позволяет погода.

Поговорки и приметы на Ильин день