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Ложь Евросоюза поставила под удар сирийских беженцев в Турции

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Ложь Евросоюза поставила под удар сирийских беженцев в Турции

Турецкие чиновники незаконно задерживают сирийских беженцев и заставляют их подписывать заявления о том, что они «хотят добровольно покинуть Турцию», утверждает международная неправительственная организация Human Rights Watch. Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Следует отметить, что организация базируется в Соединенных Штатах, критики неоднократно обвиняли ее в том, что она «взяла на себя функции информационно-пропагандистского обеспечения для дипломатического, экономического и военного вмешательства стран НАТО, в первую очередь США, во внутренние дела других стран» и в целом обслуживает интересы США.

После того как сирийских беженцев заставляют под давлением подписывать заявления о готовности немедленно вернуться в Сирию, турецкие власти тут же депортируют их. Human Right Watch подчеркивает, что такой способ избавиться от «неудобных» беженцев является полностью незаконным, и отмечает, что в социальных сетях существует масса подтверждений такой политики турецких властей. При этом в Турции заверяют, что лишь «помогают сирийцам вернуться домой».

Особое беспокойство правозащитников вызывает тот факт, что беженцев депортируют из Турции на территорию сирийской провинции Идлиб и на север Алеппо — то есть в крайне неспокойные регионы, где в любой момент человек может оказаться на территории военных действий, или в плену у боевиков одной из множества группировок, воюющих на стороне различных внешних сил. Таким образом, беженцы оказываются посреди хаоса, в котором их жизни грозит опасность.

Ложь Евросоюза поставила под удар сирийских беженцев в Турции

«Власти Турции утверждают, что помогают сирийцам добровольно вернуться в свою страну. Но им [сирийцам-беженцам] грозит тюремное заключение до тех пор, пока они не согласятся на возвращение, — отметил сотрудник HRW Джерри Симпсон. — Незаконная депортация активно осуществляется турецкими властями, и мы считаем, что перебрасывание сирийцев в зоны военных действий не является ни добровольным, ни законным».

Human Rights Watch утверждает, что турецкое правительство приступило к активной реализации политики по вытеснению сирийских беженцев из страны. Эта тема уже давно волнует турецкое общество и власти на фоне ухудшения экономического положения — беженцы, по мнению многих, слишком дорого обходятся Турции. Напомним, сразу же после начала войны в Сирии Турция, претендовавшая на роль регионального «старшего брата» и активно поддерживавшая группировки «умеренной оппозиции», пытавшиеся свергнуть президента Башара Асада, приняла самую большую волну беженцев — более 3,6 млн человек, причем половина из них живет в Стамбуле. Страны Евросоюза, несмотря на многочисленные обещания, так и не оказали серьезной финансовой помощи беженцам (чтобы те не ушли в Европу). В результате эти люди стали тяжелым грузом для турецкой государственной системы обеспечения — и теперь сирийским беженцам решили «указать на дверь».

В докладе Human Rights Watch приводится в качестве примера трагический случай: гражданина Сирии родом из Восточной Гуты, бежавшего в Турцию после начала войны, турецкие власти заставили вернуться на север Сирии. Турецкая полиция арестовала его 17 июля в Стамбуле, где он прожил более трех лет, и заставила его и других сирийцев подписать заявления о «добровольном возвращении». После этого сирийцев-беженцев перевезли в другой центр содержания, а потом принудительно посадили в автобус, направляющийся в Сирию.

Ложь Евросоюза поставила под удар сирийских беженцев в Турции

Новость о принудительной депортации беженцев в охваченную войной Сирию молниеносно распространилась по социальным сетям. Турецкие активисты — в стране много сочувствующих сирийцам — провели митинг в поддержку сирийских беженцев, выступив против мер, предпринятых правительством Турции для их депортации в САР.

Истоки проблемы с сирийскими беженцами следует искать не в Турции, уверен член Совета Федерации Владимир Джабаров. В беседе с Федеральным агентством новостей он напомнил о невыполненных Евросоюзом обязательствах перед Анкарой — а по сути, перед сирийцами, оказавшимися за рубежом.

«Я думаю, что корень проблемы не в депортации — как мы знаем, Турция приняла очень много сирийских беженцев в обмен на финансирование Евросоюзом гуманитарных программ. Однако эти программы были, по сути, провалены Евросоюзом», — отметил сенатор.

Ложь Евросоюза поставила под удар сирийских беженцев в Турции

Напомним, в 2016 году на фоне самого тяжелого этапа миграционного кризиса в Европе власти ЕС приложили большие старания, чтобы убедить Турцию задерживать миграционный поток на своей территории. Для этого Анкаре предложили «взятку» в размере 6 млрд евро, чтобы компенсировать затраты на обеспечение беженцев. Это сработало — Анкара согласилась, хотя турецкие власти неоднократно отмечали, что с моральной точки зрения поведение Евросоюза весьма сомнительно. По версии Еврокомиссии, Турции было выплачено 3 млрд евро. Однако турецкие власти опровергают это — дошли только 1,85 млрд, а остальные деньги «затерялись» где-то в системе гуманитарных фондов и проектов, через которые осуществляется финансирование помощи беженцам.

«На севере Сирии сейчас тяжелейшая ситуация. В Идлибе засела мощнейшая группировка террористов. Турки пытались мирным путем оказать воздействие для того, чтобы разрешить этот конфликт, однако, насколько я понимаю, этому очень сильно противятся американцы, которым нужно поддерживать напряженность в Сирии. Опосредованно они поддерживают террористические группировки, и США, конечно, не заинтересованы в окончании войны в Сирии.

Сейчас, думаю, самое время собраться контактной группе трех стран-гарантов — России, Турции, Ирана. Собраться женевской группе. Однако здесь важно понять, какую позицию займут американцы. Если они займут позицию «видимого невмешательства» — а на самом деле прямого вмешательства в дела Сирии — то это очень плохо, конфликт будет постоянно подогреваться, — указал Джабаров.

Процесс должен был давно перейти к мирному урегулированию, но мы – все мировое сообщество – застряли на проблеме Идлиба, и американцы не дают ее разрешить, и турки не могут оказать нужное влияние, и правительственные войска связаны по рукам. В общем, ситуация заходит в тупик и без начала конструктивных переговоров из нее не выбраться».

Ложь Евросоюза поставила под удар сирийских беженцев в Турции

При этом беженцы, которых насильно гонят из Турции, и сами могут стать опасны для других — если их к этому вынудят террористы или отчаянные условия жизни. Тем не менее возвращение сирийцев на родину остается приоритетом для правительства Башара Асада.

«Конечно, беженцы, которых депортируют сейчас в Сирию, бежали не от хорошей жизни и оказались в очень непростой ситуации, — на чьей территории они окажутся при возвращении, правительственных войск, «умеренной оппозиции»? Сложно сказать и кто именно возвращается: там же разные беженцы, есть беженцы из числа радикальных противников Асада, есть, безусловно, из числа сторонников, — отметил сенатор в разговоре с ФАН.

В любом случае — сирийский народ должен возвращаться на родину. О том же говорил и президент [РФ Владимир] Путин — чтобы сирийцы могли спокойно строить свое государство. Но для этого необходимо, во-первых, чтобы прекратилось иностранное вмешательство, а во-вторых, конечно, все иностранные войска, которые несанкционированно находятся на территории Сирии, должны ее покинуть».

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