Турецкие чиновники незаконно задерживают сирийских беженцев и заставляют их подписывать заявления о том, что они «хотят добровольно покинуть Турцию», утверждает международная неправительственная организация Human Rights Watch. Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Следует отметить, что организация базируется в Соединенных Штатах, критики неоднократно обвиняли ее в том, что она «взяла на себя функции информационно-пропагандистского обеспечения для дипломатического, экономического и военного вмешательства стран НАТО, в первую очередь США, во внутренние дела других стран» и в целом обслуживает интересы США.

После того как сирийских беженцев заставляют под давлением подписывать заявления о готовности немедленно вернуться в Сирию, турецкие власти тут же депортируют их. Human Right Watch подчеркивает, что такой способ избавиться от «неудобных» беженцев является полностью незаконным, и отмечает, что в социальных сетях существует масса подтверждений такой политики турецких властей. При этом в Турции заверяют, что лишь «помогают сирийцам вернуться домой».

Особое беспокойство правозащитников вызывает тот факт, что беженцев депортируют из Турции на территорию сирийской провинции Идлиб и на север Алеппо — то есть в крайне неспокойные регионы, где в любой момент человек может оказаться на территории военных действий, или в плену у боевиков одной из множества группировок, воюющих на стороне различных внешних сил. Таким образом, беженцы оказываются посреди хаоса, в котором их жизни грозит опасность.

«Власти Турции утверждают, что помогают сирийцам добровольно вернуться в свою страну. Но им [сирийцам-беженцам] грозит тюремное заключение до тех пор, пока они не согласятся на возвращение, — отметил сотрудник HRW Джерри Симпсон. — Незаконная депортация активно осуществляется турецкими властями, и мы считаем, что перебрасывание сирийцев в зоны военных действий не является ни добровольным, ни законным».

Human Rights Watch утверждает, что турецкое правительство приступило к активной реализации политики по вытеснению сирийских беженцев из страны. Эта тема уже давно волнует турецкое общество и власти на фоне ухудшения экономического положения — беженцы, по мнению многих, слишком дорого обходятся Турции. Напомним, сразу же после начала войны в Сирии Турция, претендовавшая на роль регионального «старшего брата» и активно поддерживавшая группировки «умеренной оппозиции», пытавшиеся свергнуть президента Башара Асада, приняла самую большую волну беженцев — более 3,6 млн человек, причем половина из них живет в Стамбуле. Страны Евросоюза, несмотря на многочисленные обещания, так и не оказали серьезной финансовой помощи беженцам (чтобы те не ушли в Европу). В результате эти люди стали тяжелым грузом для турецкой государственной системы обеспечения — и теперь сирийским беженцам решили «указать на дверь».

В докладе Human Rights Watch приводится в качестве примера трагический случай: гражданина Сирии родом из Восточной Гуты, бежавшего в Турцию после начала войны, турецкие власти заставили вернуться на север Сирии. Турецкая полиция арестовала его 17 июля в Стамбуле, где он прожил более трех лет, и заставила его и других сирийцев подписать заявления о «добровольном возвращении». После этого сирийцев-беженцев перевезли в другой центр содержания, а потом принудительно посадили в автобус, направляющийся в Сирию.

Новость о принудительной депортации беженцев в охваченную войной Сирию молниеносно распространилась по социальным сетям. Турецкие активисты — в стране много сочувствующих сирийцам — провели митинг в поддержку сирийских беженцев, выступив против мер, предпринятых правительством Турции для их депортации в САР.

#فرات_بوست #تركيا :

ناشطون أتراك ينظمون وقفة تضامنية مع اللاجئين السوريين في تركيا ضد الإجراءات التي قامت بها الشرطة التركية لإعادة اللاجئين الذين لا يحملون كملك اسطنبول إلى المحافظات المسجلين بها في تركيا. pic.twitter.com/lF3CTln6fe — فرات بوست (@EuphratesPost) July 29, 2019

Истоки проблемы с сирийскими беженцами следует искать не в Турции, уверен член Совета Федерации Владимир Джабаров. В беседе с Федеральным агентством новостей он напомнил о невыполненных Евросоюзом обязательствах перед Анкарой — а по сути, перед сирийцами, оказавшимися за рубежом.

«Я думаю, что корень проблемы не в депортации — как мы знаем, Турция приняла очень много сирийских беженцев в обмен на финансирование Евросоюзом гуманитарных программ. Однако эти программы были, по сути, провалены Евросоюзом», — отметил сенатор.

Напомним, в 2016 году на фоне самого тяжелого этапа миграционного кризиса в Европе власти ЕС приложили большие старания, чтобы убедить Турцию задерживать миграционный поток на своей территории. Для этого Анкаре предложили «взятку» в размере 6 млрд евро, чтобы компенсировать затраты на обеспечение беженцев. Это сработало — Анкара согласилась, хотя турецкие власти неоднократно отмечали, что с моральной точки зрения поведение Евросоюза весьма сомнительно. По версии Еврокомиссии, Турции было выплачено 3 млрд евро. Однако турецкие власти опровергают это — дошли только 1,85 млрд, а остальные деньги «затерялись» где-то в системе гуманитарных фондов и проектов, через которые осуществляется финансирование помощи беженцам.

«На севере Сирии сейчас тяжелейшая ситуация. В Идлибе засела мощнейшая группировка террористов. Турки пытались мирным путем оказать воздействие для того, чтобы разрешить этот конфликт, однако, насколько я понимаю, этому очень сильно противятся американцы, которым нужно поддерживать напряженность в Сирии. Опосредованно они поддерживают террористические группировки, и США, конечно, не заинтересованы в окончании войны в Сирии. Сейчас, думаю, самое время собраться контактной группе трех стран-гарантов — России, Турции, Ирана. Собраться женевской группе. Однако здесь важно понять, какую позицию займут американцы. Если они займут позицию «видимого невмешательства» — а на самом деле прямого вмешательства в дела Сирии — то это очень плохо, конфликт будет постоянно подогреваться, — указал Джабаров. Процесс должен был давно перейти к мирному урегулированию, но мы – все мировое сообщество – застряли на проблеме Идлиба, и американцы не дают ее разрешить, и турки не могут оказать нужное влияние, и правительственные войска связаны по рукам. В общем, ситуация заходит в тупик и без начала конструктивных переговоров из нее не выбраться».

При этом беженцы, которых насильно гонят из Турции, и сами могут стать опасны для других — если их к этому вынудят террористы или отчаянные условия жизни. Тем не менее возвращение сирийцев на родину остается приоритетом для правительства Башара Асада.