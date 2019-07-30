Русскоязычный телеканал обойдется Украине в четверть оборонного бюджета

Киев, 30 июля. Глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар оценила возможные затраты на создание на Украине государственного всемирного русскоязычного телеканала.

Сюмар предложила всем заинтересованным лицам спросить у министра финансов Оксаны Маркаровой, из каких сфер могут быть взяты средства на создание русскоязычного канала. Она пояснила, что этот проект потребует из бюджета страны 50 миллиардов гривен или 2 миллиарда долларов.

«Это одна четверть всего оборонного бюджета Украины, включая Нацполицию, пограничников и так далее», — уточнила она.

Идею о создании «всемирного русскоязычного телеканала» озвучил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его мнению, этот проект поможет Киеву вести «борьбу за умы» россиян, а также украинцев в Донбассе и Крыму. Представители Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания не комментируют это предложение, так как не знают никаких деталей о нем.

Официальный представитель министерства иностранных дел Украины Мария Захарова назвала эти планы Украины «безумием». Она напомнила Киеву, что на Украине русский язык разрешен только для частного общения и религиозных обрядов. Новый закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в соседней стране вступил в силу в середине июля.

Российский сенатор Алексей Пушков в свою очередь выразил мнение, что идея киевских властей создать «всемирный русскоязычный канал» говорит «о признании де-факто русского языка главным» и на самой Украине, и для украинцев, живущих за ее пределами.