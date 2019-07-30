Киев, 30 июля. Проведение выборов в регионах нецелесообразна, пока не будет завершена реформа местного самоуправления. Об этом во вторник заявил руководитель офиса президента Андрей Богдан.

«У нас есть проблема незаконченной реформы местного самоуправления. Часть выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО) состоялась, часть не состоялась. Было бы совершенно логично закончить формирование ОТО, а затем осуществить перевыборы», — отметил он.

При этом Богдан подчеркнул, что проведение досрочных выборов во многом будет зависеть от решения депутатов, поскольку для этого необходимо будет принять соответствующий закон.

Напомним, что парламентские выборы состоялись на Украине 21 июля. Первое место заняла партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», второе — «Оппозиционная платформа — За жизнь», а третье — «Батькивщина». «Европейская солидарность» Петра Порошенко заняла лишь четвертую строчку. Комментируя результаты выборов, бывший глава СНБО Украины Александр Турчинов, назвал украинцев «рабами», поскольку они голосовали за оппозицию.

Член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что столь невысокой оценки украинцы удостоились лишь за то, что выступили за хорошие отношения с Россией. В то же время, считает сенатор, свободолюбивой политику Порошенко, при котором работал Турчинов, тоже сложно назвать. Она привела страну к тотальной политической и экономической зависимости от западных стран.