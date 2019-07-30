Представитель фестиваля в Байройте назвал чепухой сообщения немецких СМИ о провале Гергиева

Берлин, 30 июля. Председатель совета директоров Байройтского фестиваля Тони Шмид назвал «полной чепухой» сообщения немецких СМИ о непринятии зрителями оперы «Тангейзер» в постановке Тобиаса Крацера при участии российского дирижера Валерия Гергиева.

Ранее в немецком издании Die Zeit была опубликована рецензия на представление оперы «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге». Оркестром руководил Гергиев — художественный руководитель Мариинского театра и главный дирижер Мюнхенской филармонии. В рецензии указано, что Гергиев был «громко освистан, возможно, по художественным причинам», оркестр играл недостаточно слажено, сообщил «Царьград».

«Это полная чепуха, — сказал Шмид, комментируя сообщения немецкой прессы о провале легендарного дирижера. — На первом представлении 25 июля было несколько свистков, но на 99% — аплодисменты и однозначная поддержка. Эти свистки – можно только спекулировать, с чем они связаны».

Председатель совета директоров фестиваля добавил, что на первом представлении в зале были «легкие проблемы с акустикой», особенно это было заметно при выступлении хоров. По его словам, Гергиев после первого концерта сообщил ему, что немного недооценил акустические особенности помещения и намерен следующее выступление «сделать по-другому».

Шмид добавил, что представление с Гергиевым в воскресенье прошло успешно. О блестящей работе художественного руководителя Мариинки высказалась руководитель фестиваля Катарина Вагнер, сообщил он.

Ранее Daily Storm сообщило о реакции Гергиева на критику. Отмечается, что худрук петербургского театра заявил, что его «мало интересует» критика. По словам дирижера, несколько десятков лет назад его коллега Георг Шолти посоветовал ему никогда не читать рецензии на свое творчество и он прислушался к этому.