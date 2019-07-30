Ростех запустит производство РЛС для посадки самолетов с земли

Москва, 30 июля. Ростех запустит серийное производство аэродромных радиолокационных систем (РЛС) для безопасного управления посадкой самолетов с земли, об этом говорится в сообщении госкорпорации.

В компании отметили, что новая система позволит с высокой точностью определять отклонение воздушного судна от заданной траектории снижения и передавать информацию экипажу и наземным службам.

«Аппаратуру будет производить Челябинский радиозавод «Полет» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). Проект реализуется при участии концерна «Вега» и Фонда развития промышленности, софинансирующего проект по программе «Конверсия», — добавили в компании.

В Ростехе подчеркнули, что система будет действовать в зоне аэродромов и позволит контролировать посадку самолетов любого типа, в том числе самолетов легкой авиации. РЛС будет применяться в аварийных случаях, когда у судна отказали одна или несколько бортовых навигационных систем. Аппаратура способна зафиксировать воздушное судно на расстоянии до 350 километров, осуществлять сопровождение и мониторинг траектории движения.

В компании сообщили, что преимуществом РЛС является ее низкая стоимость: на 25% ниже отечественных аналогов и на 75% — зарубежных. Доступная цена позволит оснастить аппаратом не только крупные объекты, но и небольшие региональные аэропорты. Старт производств РЛС запланирован на 2020 год.