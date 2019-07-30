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ФАН-ТВ
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Двое погибли в страшном ДТП в Амурской области. ФАН-ТВ

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Двое погибли и еще 12 человек пострадали в ДТП, произошедшем в 12 км от Шимановска в Амурской области. На федеральной трассе столкнулись Toyota Camry с тремя пассажирами и микроавтобус Mercedes с 11. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель легковушки, выехал перед автобусом.

В результате столкновения погиб 63-летний водитель и один из его пассажиров. Они оба были жителями Шимановска. Еще два пассажира Toyota попали в больницу. Также помощь медиков потребовалась трем пассажирам Mercedes. Остальных забрал микроавтобус, который шел в связке с пострадавшим.

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