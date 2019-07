Приставка Playstation 4 побила рекорд предыдущего поколения по продажам

Москва, 30 июля. Японская компания Sony в первом квартале отгрузила 3,2 млн приставок Playstation 4.

Таким образом, общее число проданных устройств достигло отметки в 100 млн копий, что превышает результаты консоли предыдущего поколения Sony Playstation 3 (87 млн копий), сообщает The Verge.

Отметим, что PS4 считается успешной консолью. Она намного обошла по продажам своего прямого конкурента от Microsoft — Xbox One, хотя и уступает ему по технической части. Для сравнения, американская приставка текущего поколения разошлась тиражом в 41,2 млн копий по данным на конец 2018 года.

PS4 в отличие от Xbox не имеет обратной совместимости и обладает более слабым «железом», однако она может похвастаться дорогими и качественными эксклюзивами, вроде Last of Us Remastered, InFamous: Second Son, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, Bloodborne, God of War и Spider-man. Вторую жизнь в консоль вдохнул выпуск более продвинутых версий приставки — Slim и Pro.

В 2020 году, как ожидается, в продажу поступит следующее поколение Playstation 5, которая должна получить обратную совместимость с PS4 и 4K-поддержку.