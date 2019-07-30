Скабеева назвала «человеком страшно неприличным» считающего Ростов Украиной депутата Рады

В студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обсуждали обновленный состав Верховной рады Украины. Писатель и общественный деятель Николай Стариков заявил, что украинская власть поменялась лишь внешне, а по сути осталась тем же режимом, который устроил госпереворот в 2014 году. Ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева добавила, что риторика новых украинских депутатов по-прежнему антироссийская.

«Государство — это огромный авианосец, который плывет. А сейчас на Украине на моторных лодочках с колоночками, с девочками недельку предлагается покататься. Но украинская власть не изменилась, поменялась лишь ширма. Чтобы была понятна абсурдность такой политики, представьте себе госпиталь. Выбрали, привезли, за неделю показали, что такое скальпель, какая кнопочка, где там искусственное дыхание. А вот этого афроукраинца назначим директором хирургического отделения. Почему? А потому что он — афроукраинец, будет толерантненько так», — сказал Николай Стариков.

Один из экспертов с Украины, находившихся в этот момент в телестудии, заявил, что украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк, избранный в Раду от партии «Слуга народа», — приличный человек.

На это иронично ответила телеведущая Ольга Скабеева.

«Неправда. Жан Беленюк — человек страшно неприличный. Несмотря на то, что он мой давний знакомый, я смотрела интервью с ним, и он считает — вы не поверите — что Ростов-на-Дону — это Украина. А также он обзывает нашего президента, но это ладно. И еще он обзывает нашу страну, на это мы здесь тоже можем закрыть глаза... То есть он нам не товарищ», — заявила журналистка.

Стариков же напомнил, что есть такое выражение — революция поедает своих детей.