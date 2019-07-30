Видео со взорвавшимся во время ремонта iPhone появилось в Сети

Москва, 30 июля. Видео с iPhone, который взорвался прямо перед лицом сотрудника ремонтной мастерской, появилось в Сети. Ролик выложил в Интернет один из пользователей Reddit.

Как сообщил публикатор видео, у его смартфона, изготовленного компанией Apple, начал раздуваться аккумулятор. Сотрудник ремонтной мастерской попытался поменять батарею неисправного iPhone, однако гаджет взорвался. К счастью, мужчине удалось увернуться и оперативно потушить загоревшийся девайс.

Отметим, что это не первый случай возгорания IPhone. Ранее сообщалось о смартфоне, который загорелся прямо в руках 11-летней американской девочки, когда она смотрела ролик на YouTube. В Apple маме ребенка пообещали выяснить причину происшествия. Сама девочка не пострадала, поскольку смогла быстро отбросить загоревшийся iPhone.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, как можно избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутубука. Специалисты призвали использовать для зарядки батареи только фирменные устройства и не допускать перегревания аккумулятора, оставляя технику на солнце или, например, под подушкой. Также во время зарядки батареи не стоит запускать на смартфоне «тяжелые» игры или другие энергоемкие процессы.