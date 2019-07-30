Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года

Нью-Йорк, 30 июля. Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев текущего года. По версии издания, лидером списка стал американский тандем The Chainsmokers.

Согласно данным журнала, музыканты Эндрю Таггарт и Алекс Полл (The Chainsmokers) заработали 46 миллионов долларов.

На второй строчке оказался продюсер Marshmello, доход которого составил 40 миллионов долларов. При этом его прибыль выросла вдвое с 2018 года. Отмечается, что он стал резидентом популярного клуба Kaos в Лас-Вегасе.

Бронза рейтинга досталась шотландцу Кельвину Харрису, который возглавлял список богатейших диджеев прошлые шесть лет. За шесть месяцев 2019 года он разбогател на 38,5 миллиона долларов.

В топ-10, по версии Forbes, были включены Стив Аоки, Diplo, Tiësto, Мартин Гаррикс, Дэвид Гетта, Zedd и Армин Ван Бюрен.

Ранее американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в текущем году. Лидером списка стала популярная кантри-певица Тейлор Свифт, заработавшая более 180 млн долларов.