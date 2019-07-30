По локоть замаравший руки в крови Ходорковский убил журналистов в ЦАР, заявил Клинцевич

Москва, 30 июля. Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич обвинил беглого олигарха Михаила Ходорковского в гибели журналиста Орхана Джемаля, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР.

Сенатор заявил, что Ходорковский — «жадный и беспринципный человек», способный на все ради денег, славы и власти. Именно эти качества олигарха погубили российских журналистов, отправившихся в ЦАР по указке миллиардера, отметил Клинцевич.

«Возможно, прямой цели убить своих сотрудников у бизнесмена не было, однако он все же де-факто это сделал, — сказал член Совфеда в беседе с «Экономикой сегодня». — Ведь военное сопровождение, обеспечение безопасности людей в другой стране стоит денег, причем немалых. Сэкономив на базовых мерах предосторожности, Ходорковский просто послал людей на убой».

Клинцевич убежден, что «если не прямая вина за гибель людей, так косвенная» лежит на Ходорковском. По мнению политика, бизнесмен, который выступал в роли работодателя и заказчика, был обязан создать все необходимые условия для своих сотрудников, которые отправились в ЦАР, где идет гражданская война. Неявка Ходорковского на допросы и вызовы следователей говорит лишь о том, что он осознает ответственность за случившееся, но не готов нести наказание за свои действия, добавил сенатор.

«Руки Ходорковского по локоть в крови. Он рассчитывал с минимальной затратой ресурсов получить максимум пользы для себя. Журналисты же стали лишь материалом, который олигарх использовал для достижения цели. При этом он прекрасно знал об обстановке в регионе, которую нужно учитывать. Но психология Ходорковского понятна еще с 1990-х: человеческая жизнь для него не стоит ничего, он готов идти по трупам ради достижения результата. Так что случившегося можно было ожидать», — сказал член Совета Федерации.

Парламентарий подчеркнул, что ответственность, вне зависимости от итогов расследования убийства российских журналистов, должен нести именно олигарх, отправивший своих сотрудников на задание. Оценку участия Ходорковского в этой истории нужно дать с точки зрения российского законодательства, добавил политик.

«Человек, отправивший людей в горячую точку, берет на себя немалые обязательства по обеспечению их безопасности. Если люди погибли, ответить должен наниматель, — констатировал Клинцевич. — Сложно судить, будет это уголовная или иного рода ответственность — такие вопросы решает суд. Но инцидент с гибелью журналистов еще раз ярко показал миру суть Ходорковского — циничного и наглого дельца, готового не считаться с жертвами ради собственных интересов».

Клинцевич призвал желающих «сотрудничать» с Ходорковских серьезно задуматься о смертельных рисках, которыми может сопровождаться подобная совместная работа с ним.

Напомним, журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, были убиты 30 июля прошлого года. Их тела нашли по дороге в город Декоа, являющийся в тот момент одним из самых опасных районов республики.

При расследовании выяснилось, что россияне были отправлены в горячую точку практически без подготовки. О приезде журналистов не был извещен МИД России. Кроме того, финансово представители прессы были крайне ограничены: им не предоставили ни переводчика, ни охрану, ни сопровождающих.

Многие сотрудники СМИ считают, что причиной смерти россиян стали экономия средств и безалаберность сотрудников Ходорковского.

В день смерти журналисты должны были направиться из Банги на восток, однако по так и не выясненным причинам они свернули на север. Автомобиль сотрудников прессы остановили неизвестные, россиян расстреляли, а их тела оставили в зарослях за обочиной.

Спустя несколько дней появилась информация, что за убийством россиян могли стоять члены исламистских банд. Основная версия убийства — нападение с целью ограбления. Однако есть и другая версия — за убийством могут стоять связанные с французскими спецслужбами люди, поскольку Париж не заинтересован в возвращении РФ в Африку. В рамках этой версии звучали предположения, что Ходорковский причастен к подготовке убийства своих сотрудников.