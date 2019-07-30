Поставка авиаракет в Индию увеличит спрос на военную продукцию из России

Россия поставит вооруженным силам Индии около тысячи авиационных ракет различного назначения, рассказали в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

«Некоторое время назад были подписаны достаточно крупные контракты», — сообщил представитель ведомства.

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) нашей страны по отношению к другим государствам имеет серьезную перспективу, говорит заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне депутат Юрий Швыткин.

«Буквально недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался со своим коллегой из Пакистана, где также были достигнуты соглашения о возможном продвижении вопросов ВТС. Индия сегодня не является исключением. Продаваемые Россией виды вооружения, которые привлекательны в цене и качестве, пользуются спросом, и в Индии, в том числе. Это очень важно для продвижения на рынке с целью рекламы нашей военной продукции. Также хочу отметить, что наши ракеты превосходят аналоги западных государств. Данное соглашение я оцениваю положительно», — заявил Швыткин в беседе с Федеральным агентством новостей.

На текущий момент идет конкуренция на индийском рынке оружия с США, рассказывает депутат.

«Но и вместе с тем сегодня Индия покупает не только ракеты. Это говорит о том, что существуют серьезные перспективы в ВТС с Индией», — сказал парламентарий.

Ранее информагентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве заявило, что Дели и Москва заключили договор по авиационным управляемым ракетам Р-27 класса «воздух — воздух» для вооружения истребителей Су-30МКИ из состава индийских ВВС. Стоимость закупки составит 15 млрд индийских рупий, то есть примерно $218 млн, как сообщили собеседники ANI.

ANI подчеркнула, что установка Р-27 даст истребителям Су-30МКИ возможность уничтожать вражеские самолеты на больших расстояниях. Согласно данным Рособоронэкспорта, управляемые ракеты Р-27Р1, Р-27ЭР1, Р-27Т1, Р-27ЭТ1 созданы для поражения самолетов и вертолетов всех типов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, летающих со скоростью до 3500 км/ч на расстоянии до 100 км.