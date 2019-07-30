Политолог объяснил, почему Трампу не интересна встреча с Зеленским

Президенту США не интересна встреча с главой Украины Владимиром Зеленским, едва ли Трамп запомнил, как его зовут. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Встреча Зеленского и Трампа

У лидеров Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Дональда Трампа установится «нормальный личный контакт». Такое мнение выразил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что Киев и Вашингтон ведут согласование даты визита Владимира Зеленского в США, она будет известна в ближайшее время. В свою очередь Дональд Трамп подтвердил приглашение Зеленскому в телефонном разговоре.

«Я верю в то, что у них установится нормальный личный контакт, считайте это таким интуитивным утверждением», — сказал Климкин.

Трампу не интересно

Как отметил Дмитрий Родионов, оптимизм Климкина не оправдан ничем, кроме его желания сохранить должность. Организация встречи Зеленского с Трампом могла бы задержать его в министерском кресле.

«Подчеркну, что организацией встречи — и, кстати, уже давно — занимается именно украинская сторона. Если бы это было бы нужно Трампу, встреча давно бы состоялась. Пока что единственным знаком внимания со стороны американского лидера стал звонок с поздравлениями — но это обычная практика. Трамп может поздравить любого президента страны «третьего мира», если ему его советники скажут, что надо позвонить. Уверен, что и в этом случае, это не было инициативой самого Трампа, который едва ли даже после разговора запомнил, как зовут нового украинского президента. Впрочем, ему, наверное, подсказали, что проще запомнить его как тезку российского лидера», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, поездка Зеленского в США, как и встреча с американским коллегой, будет организована, когда у того найдется «окно» в графике. Нечто подобное было с визитом Порошенко. Разговор будет ни о чем — общие фразы и заверения в вечной дружбе и взаимовыручке. Возможно, потом в кулуарах Зеленский получит заверения представителей американской администрации в готовности продать очередную партию оружия, что будет на Украине объявлено величайшей победой.

«Да, еще, конечно, селфи с Трампом. Главное, что тут должно интересовать украинцев — будет ли это оплачено из личных денег Зеленского или из казны. Говорить о том, что стороны придут к каким-то серьезным соглашениям, не приходится. В колонии Украина просто сменилось лицо. Это не повлияет ни на что. Возможно, Зеленский чисто по-человечески будет Вашингтону приятнее Порошенко. Только и всего. Украина как рассматривалась США в качестве инструмента давления на Россию и дестабилизации Европы, что при демократах, что при республиканцах — таковой и останется, вне зависимости от фамилии ее президента», — заключил Дмитрий Родионов.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.