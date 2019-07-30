Мосгорсуд оставил в силе арест Навального за призывы к уличным беспорядкам

Москва, 30 июля. Мосгорсуд во вторник оставил в силе решение об аресте Алексея Навального на 30 суток. Скандальный блогер был арестован 24 июля за повторное нарушение правил организации митингов — он призывал москвичей принимать участие в несогласованной акции протеста, намеченной на 27 июля.

Напомним, что данное мероприятие проводилось в поддержку оппозиционных кандидатов, которых сняли с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Во время митинга провокаторы начали распылять вокруг себя слезоточивый газ и забрасывать сотрудников правоохранительных органов бутылками с водой. В результате трое стражей правопорядка получили травмы. По факту нападения на представителей власти было возбуждено три уголовных дела.

Отметим, что в ходе митинга полиция и Росгвардия задержали больше тысячи человек, большинство из которых оказались приезжими. Примечательно, что Либертарианская партия уже заявила о планах повторить незаконную акцию в Москве, отказавшись от предлагаемого московской мэрией проспекта Сахарова.

Тем временем генпрокурор Юрий Чайка поручил своему ведомству пресекать незаконные акции. По его словам, беспорядки, подобные тем, что произошли в столицы 27 июля, не должны больше повторяться.

Бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве. По ее словам, благодаря сотрудникам правоохранительных органов, столица смогла жить обычной жизнью, несмотря на действия оппозиции.