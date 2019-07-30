Суд арестовал экс-кандидата Галямину за организацию незаконного митинга в Москве

Москва, 30 июля. Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину за организацию незаконного митинга в центре столицы.

Хорошевский районный суд признал Галямину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке», назначив ей наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

27 июля в Москве состоялся несанкционированный митинг, организованный «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы, которым Мосизбирком отказал в регистрации на выборах из-за фальсификации избирательных документов. Галямина оказалась в числе не допущенных на выборы и выступила одним из организаторов незаконного митинга в Москве. 27 июля сотрудники полиции задержали Галямину по пути на несанкционированный митинг у здания столичной мэрии. Причиной задержания стали многочисленные призывы Галяминой к участию в несогласованном публичном мероприятии.

Московская городская избирательная комиссия отказала Галяминой в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. В подписных листах в поддержку Галяминой были обнаружены «двойники» — люди с одними и теми же ФИО, паспортными данными, но с подписями, выполненными разным почерком. При этом Галямина стала не единственным «независимым кандидатом», уличенным в фальсификациях. На подделке подписей также попались Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Илья Яшин.

29 июня сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику», на которой осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку так называемых «независимых кандидатов».